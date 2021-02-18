В Украину идет потепление
С пятницы, 19 февраля, в Украине ожидается потепление. В некоторых регионах температура воздуха прогреется до +5 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Так, завтра в Украине будет без осадков. Однако ночью в Крыму и Приазовье ожидается снег. На юге и востоке страны прогнозируется штормовой ветер до 15-20 м / с. Температура ночью составит -20 -25 градусов, а днем -7 -12 градусов.
В южных, юго-восточных областях, на Закарпатье и местами на Прикарпатье ночью ожидается 11-18 градусов мороза, днем от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В субботу на Правобережье, в воскресенье в восточных и северо-восточных областях ожидается небольшой, в Карпатах умеренный снег, в западных областях с дождем. На остальной территории страны без осадков. Также местами прогнозируется в Украине туман.
В субботу, 20 февраля, температура ночью составит -12 -19 градусов, а днем от -4 до +2 градусов. На западе страны ночью 3-10 градусов мороза, а днем 0 +5 градусов.
В воскресенье, 21 февраля, в Украине ожидается дальнейшее потепление на 2-5 градусов.
Напомним, погода в Киеве 18 февраля ухудшилась, от самого утра идет снег.
Кроме того, сегодня прогнозируют на юго-западе, а также в центре Украины снег. Уже несколько недель в Украине снегопады и сильные морозы.