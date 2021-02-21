Коли в Україну прийде справжня весна: синоптики дали детальний прогноз

Погода в Україні в березні порадує весняним теплом. Однак не відразу. Синоптики попереджають, що з 3 по 6 березня очікуються сильні морози, коли термометри можуть показати до -15 градусів у нічний час. Це будуть останні серйозні морози. Згодом невеликі мінуси затримаються тільки на сході країни.
Детальний прогноз погоди на місяць опублікував ресурс Gismeteo.
Як уточнюють синоптики, на сході країни погода буде холодною найдовше. Заморозки в нічний час не будуть відступати до другої половини березня. Але вже з 9 числа вдень триматиметься плюсова температура.
Погода у Харкові в лютому і березні 2021 (карта: gismeteo.ua)
У центральних регіонах нічні заморозки також не будуть йти, але плюсові температури очікуються вже з 8 березня.
Погода у Києві в лютому і березні 2021 (карта: gismeteo.ua)
На заході України нічні морози закінчаться вже 9 березня, після чого невеликі "мінуси" будуть зрідка спостерігатися в темний час доби. "Плюсова" температура почне домінувати вдень вже з 5 числа місяця.
Погода у Львові в лютому і березні 2021 (карта: gismeteo.ua)
Південь нашої країни стане першим регіоном, куди прийде весна. Останні заморозки очікуються 9 березня, після чого навіть вночі буде не менше +2 градусів.
Погода в Одесі в лютому і березні 2021 (карта: gismeteo.ua)
У всіх регіонах з 9 березня очікується збільшення рівнів тепла. Місяць буде багатим на опади та сонце.
Як повідомляло РБК-Україна, в Україну йде потепління. Зокрема, в деяких областях стовпчики термометрів почали підніматися ще вчора, 19 лютого.
Також повідомлялося, що з 22 лютого в Україні різко потеплішає, а вже 24-25 лютого очікується ще одна хвиля сильного похолодання, до -20 градусів.