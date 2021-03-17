Украину охватит дождями, снегом и затяжным похолоданием

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что с 17 по 20 марта в стране будет прохладно, дожди, а местами - снег, будут идти едва ли не каждый день.

17 марта самые сильные осадки на Западе, более умеренные - в остальных областях. Тепло +8+10 будет лишь на Юге, на Западе +2+4, остальные области - от +3 до +7 градусов.

Погода в Украине 17 марта (скрин: meteo.gov.ua)

Четверг, 18 марта, также будет дождливым, на Западе и Севере - с мокрым снегом. Но сильных осадков не предвидится. По-прежнему, холодно в западных и северных областях (+2+5), на остальных территориях от +5 до +11.

Погода в Украине 18 марта (скрин: meteo.gov.ua)

19-20 марта атмосферный фронт сместится на Восток и Север, остальные области - без осадков. Температура по стране выровняется - от +3 до +8 градусов. Ночью около нуля, а на Западе заморозки до -5 градусов.

Погода в Украине 19-20 марта (скрин: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo поделились прогнозом погоды на ближайшие десять дней, судя по которому, существенного тепла нам не ждать до 24-25 марта. А осадки будут практически ежедневно.

Погода в Украине, прогноз на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)