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Україну охопить дощами, снігом і затяжним похолоданням

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе похолодання з дощами та мокрим снігом, яке затягнеться надовго. До кінця тижня буде прохолодно в більшості областей, а найближче істотне тепло прийде тільки в останні березневі дні.

Про це нам розповіли синоптики Gismeteo і Українського гідрометцентру.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що з 17 по 20 березня в країні буде прохолодно, дощі, а місцями - сніг, будуть йти чи не кожен день.

17 березня найсильніші опади на Заході, більш помірні - в інших областях. Тепло +8+10 буде лише на Півдні, на Заході +2+4, інші області - від +3 до +7 градусів.

Погода в Україні 17 березня (скрін: meteo.gov.ua)

Четвер 18 березня, також буде дощовим, на Заході і Півночі - з мокрим снігом. Але сильних опадів не передбачається. Як і раніше, холодно в західних і північних областях (+2+5), на інших територіях від +5 до +11.

Погода в Україні 18 березня (скрін: meteo.gov.ua)

19-20 березня атмосферний фронт зміститься на Схід і Північ, інші області - без опадів. Температура по країні вирівняється - від +3 до +8 градусів. Вночі близько нуля, а на Заході заморозки до -5 градусів.

Погода в Україні 19-20 березня (скрін: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo поділилися прогнозом погоди на найближчі десять днів, судячи з якого, істотного тепла нам не чекати до 24-25 березня. А опади будуть практично щодня.

Погода в Україні, прогноз на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко також попередила про те, що з середи, 17 березня, у країні буде холодно, волого й вітряно. Така погода затягнеться в найближчій перспективі на тиждень.

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло.

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