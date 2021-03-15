В Украину надвигается похолодание: синоптики поделились свежим прогнозом

Погода в Украине на этой неделе будет холодной, влажной и ветреной. Похолодание следует ожидать со среды, а вот вторник 16 марта будет теплым на значительной территории страны.

Прогнозом погоды с нами поделились синоптики Наталья Диденко и Gismeteo .

По словам Диденко, во вторник западная и южная части Украины окажутся под влиянием циклона Marius. Это обусловит осадки - в основном дожди, а на Западе с мокрым снегом.

Остальные территории Украины 16-го марта будет принадлежать области повышенного атмосферного давления. Поэтому на Севере, Востоке и в центре завтра без существенных осадков.

Ветер завтра будет порывистый и некомфортный.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей достаточно высокая - от +4 до +10 градусов, а на Юге до +12 градусов. В западных областях будет холодно, всего +1+4 градуса.

В Киеве вторник будет теплым, +7+9 градусов. Облачно, но без существенных осадков. Юго-восточный ветер будет с порывами 7-11 метров в секунду.

"В целом, неделя в Украине будет холодноватой, влажной и ветреной", - добавила синоптик.

А вот ресурс Gismeteo поделился прогнозом для Киева на две недели. Судя по нему, более существенное тепло придет ориентировочно 23-24 марта. А всю неделю с 17 по 21 число будет прохладно и мокро.

Погода в Киеве (скрин: gismeteo.ua)