Украину накроют ливни и грозы: синоптики предупредили о непогоде

Погода в центральных регионах 22 апреля

В Винницкой области будут дожди и грозы. Столбики термометров днем покажут около +16... +19 градусов. В Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем от +1 до +18 градусов. В Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, существенные осадки маловероятны. Температура воздуха в дневное время от +15 до +18 градусов.

Погода на Западе Украины 22 апреля

Во Львовской и Волынской областях - дожди и грозы. Температура воздуха днем +11... +14 градусов. В Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях - грозовые дожди. Столбики термометров днем покажут около +12...+15 градусов. В Хмельницкой области облачно, дождь и гроза. Температура воздуха днем ожидается около +12...+15 градусов. В Черновицкой области - грозы и дожди. Температура воздуха днем от +14 до +17 градусов. В Закарпатской области тоже будут дожди и грозы. Столбики термометров днем будут колебаться между +13 и +16 градусами.

Погода в северных регионах 22 апреля

В Киевской области облачно, дождь, гроза. Столбики термометров днем покажут около +16...+19 градусов. В Житомирской области - грозы и дожди. Температура воздуха днем около +13...+16 градусов. В Сумской и Черниговской областях облачно, дождь с грозой. Температура воздуха днем ожидается около +14...+17 градусов.

Погода на Востоке Украины 22 апреля

В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Столбики термометров будут показывать днем около +15...+18 градусов. В Луганской области - дождь. Температура воздуха днем от +15 до +18 градусов. В Донецкой области облачно, грозы с дождями. Температура воздуха днем от +15 до +18 градусов.

Погода в южных регионах 22 апреля

В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем ожидается около +15...+18 градусов. В Херсонской и Запорожской областях облачно, грозовые дожди. Температура воздуха днем от +15 до +18 градусов. В Крыму облачно, дождь, гроза. Столбики термометров днем покажут около +15...+18 градусов.