Україну накриють зливи та грози: синоптики попередили про негоду

Погода в центральних регіонах 22 квітня

У Вінницькій області будуть дощі та грози. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +16... +19 градусів. У Черкаській та Полтавській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вдень від +1 до +18 градусів. У Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, суттєві опади малоймовірні. Температура повітря в денний час від +15 до +18 градусів.

Погода на Заході України 22 квітня

У Львівській та Волинській областях - дощі та грози. Температура повітря вдень +11... +14 градусів. У Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях - грозові дощі. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +12... +15 градусів. У Хмельницькій області хмарно, дощ і гроза. Температура повітря вдень очікується близько +12... +15 градусів. У Чернівецькій області - грози та дощі. Температура повітря вдень від +14 до +17 градусів. У Закарпатській області теж будуть дощі та грози. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться між +13 та +16 градусами.

Погода в північних регіонах 22 квітня

У Київській області хмарно, дощ, гроза. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +16... +19 градусів. У Житомирській області - грози та дощі. Температура повітря вдень близько +13... +16 градусів. У Сумській та Чернігівській областях хмарно, дощ з грозою. Температура повітря вдень очікується близько +14... +17 градусів.

Погода на Сході України 22 квітня

У Харківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень близько +15... +18 градусів. У Луганській області - дощ. Температура повітря вдень від +15 до +18 градусів. У Донецькій області хмарно, грози з дощами. Температура повітря вдень від +15 до +18 градусів.

Погода в південних регіонах 22 квітня

В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вдень очікується близько +15... +18 градусів. У Херсонській та Запорізькій областях хмарно, грозові дощі. Температура повітря вдень від +15 до +18 градусів. У Криму хмарно, дощ, гроза. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +15... +18 градусів.