Непогода до конца апреля и сезоны дождей в мае: синоптики дали прогноз на месяц

Погода в Украине до конца апреля ожидается богатой на осадки: с грозами, ливнями и даже местами мокрым снегом. Май обещает быть менее "мокрым" и более теплым, и уже к середине последнего месяца весны во многих регионах температура воздуха достигнет +20 градусов. Впрочем, майские сезоны дождей тоже станут затяжными.

Какая погода будет с 19 апреля до 19 мая в разных облцентрах Украины

В Киеве до конца месяца будут лить дожди (22 и 27 апреля также ожидается и гроза), а единственным "сухим", но пасмурным днем станет 29 апреля. А вот май начнется без осадков. Впрочем, уже с 7-го начнется затяжной период дождей. Температура воздуха в столице с 19 по 30 апреля в дневное время составит от +9 до +17 градусов. В мае столбики термометров днем ниже +15 градусов уже не опустятся, и ожидается постепенное потепление до +20 градусов уже с 15-го числа.

В Одессе осадки в виде дождей до конца месяца прогнозируются 20, 21, 23, 26, 29 и 30 апреля. Температура воздуха в этот период составит от +11 до +14 градусов днем. Май тоже начнется дождливой погодой, но на Пасху - 2 мая - будет сухо и облачно, а температура воздуха продемонстрирует медленное, но уверенное потепление до +19 градусов к 17 мая. Долгий период осадков в последний месяц весны ожидается с 6 по 14 число.

В Днепре прогнозируется сильный ливень 20 апреля, дождь 21-го, гроза 22-го, затем спустя день "передышки" снова гроза 24-го, еще через один "сухой" день опять дожди 26 и 27-го, а завершат месяц 30 апреля тоже осадки. Столбики термометров до конца апреля будут колебаться в пределах +10... +17 градусов. Май будет потеплее и не такой "мокрый", однако без периодов дождей все же не обойдется. Так, температура воздуха перевалит за +20 градусов уже в середине месяца. Осадки ожидаются с 7 по 12 мая.

Во Львове до 1 мая включительно - дожди, причем 20 и 22 апреля будут также грозы. Температура воздуха до конца месяца составит от +8 до +16 градусов днем. На Пасху ожидается +16 градусов, переменная облачность. В последний месяц весны столбики термометров в среднем покажут около +17 градусов, дожди зарядят с 5 по 14-е.

В Харькове период до конца апреля будет богатым на обильные осадки: дожди ожидаются почти ежедневно, а 20-го будет сильный ливень, грозы 22 и 24-го, мокрый снег 27-го. С мая ситуация улучшится, и дожди прогнозируются только 3,5, 8-11, 13-14, 19-го. Температура воздуха с 19 до 30 апреля будет от +11 до +17 градусов (правда, 27-го похолодает до +7). С 1 мая столбики термометров начнут подниматься с +15 до +20 градусов уже к 15-му числу, после чего продолжат движение вверх.

В Херсоне до конца апреля почти ежедневно будут дожди, а 20-го ожидается сильный ливень. Еще один период осадков прогнозируется с 6 по 11 мая. Температура воздуха до конца апреля составит от +12 до +16 градусов днем, а в мае потеплеет до +20 градусов к середине месяца.

В Луганске до конца апреля будут дожди почти каждый день, а 22 и 27-го ожидаются грозы. В мае осадки станут "поспокойнее", а мокрые периоды прогнозируются на 7-11 числа и на 13-14-е. Температура воздуха с 19 до 30 апреля составит +11... +17 градусов, а с мая столбики термометров начнут подниматься с +16 градусов, и перевалят за +20 градусов к середине месяца.

В Черновцах остаток апреля будет дождливый, и днями без осадков станут только 24-25 и 27 числа. Ожидаются температурные "качели", и с 12 до 26 апреля столбики термометров опустятся с +17 до +6 градусов, но к концу месяца опять потеплеет до +16. 1 мая будет дождливым, на Пасху - облачно. В последний месяц весны в среднем температура воздуха составит около +17... +20 градусов, а дожди будут 1, 6-7, 9-10, 12-15, 18-19 мая.

В Сумах до конца апреля почти ежедневно - обильные осадки, а 21, 22 и 24-го будут грозы. Температура воздуха прогнозируется в дневное время от +9 до +17 градусов. В мае будет преобладать переменная облачность, а период дождей прогнозируется с 7 по 11-е, а также с 13 по 15 числа. Столбики термометров в мае ниже +15 градусов днем не опустятся, а к 18-му достигнут +20 градусов.