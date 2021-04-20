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Украину накроет лютым штормом: где будут ливни с градом

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине серьезно испортится во вторник, 20 апреля. Ливнями, градом и штормовым ветром накроет южные, восточные, часть центральных областей. На Юге ливни, что начались ночью, продолжатся днем, и продвинутся дальше. В остальных областях также пасмурно и с осадками, но менее серьезными.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что ближайшие сутки в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ожидаются умеренные и значительные дожди, местами грозы и град.

Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +3+10 тепла, днем +10+15 градусов.

В Киеве серьезных осадков не предвидится, будет пасмурно, возможет небольшой дождь. Днем температура будет +11+13, ночью +3+5.

Скрин: Погода в Украине 20 апреля (meteo.gov.ua)

21 апреля ливни прекратятся, но грозы вероятны почти на всей территории страны, кроме Востока и Одесской области. При этом температура повысится днем до +12+17, а ночью прохладно - от +3 до +8 градусов.

В Киеве в среду возможна гроза, температура +13+15 днем, ночью +3+5 градусов.

Скрин: Погода в Украине 21 апреля (meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также прогнозирует, что циклон с южных областей (где лить начало ночью) перекинется на восточные и центральные области в течение дня.

Ранее синоптики предупредили также о том, что погода на Вербное воскресенье также будет с "сюрпризами".

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