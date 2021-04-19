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Вербное воскресенье с "сюрпризами": синоптики ошарашили прогнозом на 25 апреля

Новина українською → Понедельник 19 апреля 2021 16:00
Вербное воскресенье с "сюрпризами": синоптики ошарашили прогнозом на 25 апреля Фото: Прогноз погоды на Вербное воскресенье (Мусиенко Владислав, УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на Вербное воскресенье, 25 апреля, будет с похолоданием, местами с дождями и сильным ветром. Но после праздника ожидается повышение температуры, хотя и незначительное.

Об этом рассказали синоптики Gismeteo и Наталка Диденко.

Согласно прогнозу Gismeteo, вся неделя будет дождливой, временами с грозами и штормовым ветром. При этом 21-23 апреля ожидается потепление до +13+17 градусов. Затем последует похолодание - с 24 по 26 апреля - до +7+12 градусов.

Таким образом, Вербное воскресенье, 25 апреля, ожидается холодным, дождливым, а по некоторым прогнозам еще и ветреным.

Затем придет новая волна потепления, но особой жары ждать от конца апреля все же не стоит.

Ниже смотрите прогноз погоды на 10 дней для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Вербное воскресенье с &quot;сюрпризами&quot;: синоптики ошарашили прогнозом на 25 апреляВербное воскресенье с &quot;сюрпризами&quot;: синоптики ошарашили прогнозом на 25 апреляВербное воскресенье с &quot;сюрпризами&quot;: синоптики ошарашили прогнозом на 25 апреляВербное воскресенье с &quot;сюрпризами&quot;: синоптики ошарашили прогнозом на 25 апреля

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Синоптик Наталка Диденко также предупредила о холодном Вербном воскресенье.

"Неделя придет с циклоном, а завершится Вербным воскресеньем, которое также будет холодным и ветреным", - прогнозирует она.

Ранее синоптики также дали не самый обнадеживающий прогноз погоды в Украине на Пасху и майские праздники.

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