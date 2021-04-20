Україну накриє лютим штормом: де будуть зливи з градом

Погода в Україні серйозно зіпсується у вівторок, 20 квітня. Зливами, градом і штормовим вітром накриє південні, східні, частину центральних областей. На Півдні зливи, що почалися вночі, продовжаться вдень, і просунуться далі. В інших областях також хмарно з опадами, але менш серйозними.
Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.
Синоптики прогнозують, що найближчими добу у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях очікуються помірні та значні дощі, місцями грози і град.
Пориви вітру сягатимуть 17-22 метрів в секунду.
Температура повітря вночі становитиме +3+10 тепла, вдень +10+15 градусів.
У Києві серйозних опадів не передбачається, буде хмарно, можливий невеликий дощ. Вдень температура буде +11+13, вночі +3+5.
Скрін: Погода в Україні 20 квітня (meteo.gov.ua)
21 квітня зливи припиняться, але можливі грози майже на всій території країни, крім Сходу та Одеської області. При цьому температура вдень підвищиться до +12+17, а вночі прохолодно - від +3 до +8 градусів.
У Києві в середу можлива гроза, температура +13+15 вдень, вночі +3+5 градусів.
Скрін: Погода в Україні 21 квітня (meteo.gov.ua)
Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко також прогнозує, що циклон з південних областей (де лити почало вночі) перекинеться на східні та центральні області протягом дня.
Раніше синоптики попередили про те, що погода на Вербну неділю також буде з "сюрпризами".