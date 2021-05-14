Украину начнет заливать дождями: каким областям не повезет с погодой

На востоке будет сухо, возможна небольшая облачность, но небольшими осадками зацепит только Полтавскую область. Ночью в регионе от +9 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +21 +25 градусов, местами до +27 градусов.

В южной части небольшой дождь пройдет в Одессе, в остальных городах – сухо, небольшая облачность. Ночью +8 +12 градусов, днем от +19 до +24 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, ночью +9 +11 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

На севере синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночная температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов, днем ожидается от +19 до +21 градуса.

Западные области накроет дождями и грозами, местами возможны ливни. Ночью в регионе от +8 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +17 до +20 градусов.

В центральной части страны пройдут кратковременные дожди. Ночью от +8 до +10 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

В Киеве 14 мая ожидается кратковременный дождь. Ночью в столице от +9 до +11 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

Карта погоды в Украине на пятницу, 14 мая