Україну почне заливати дощами: яким областям не пощастить з погодою

На сході буде сухо, можлива невелика хмарність, але невеликими опадами зачепить тільки Полтавську область. Вночі в регіоні від + 9 до +13 градусів, вдень повітря прогріється до +21 +25 градусів, місцями до +27 градусів.

У південній частині невеликий дощ пройде в Одесі, в інших містах – сухо, невелика хмарність. Вночі + 8 +12 градусів, вдень від +19 до + 24 градусів. У Криму опади не прогнозуються, вночі + 9 +11 градусів, вдень від +21 до + 23 градусів.

На півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Нічна температура повітря коливатиметься від + 9 до +11 градусів, вдень очікується від +19 до + 21 градуса.

Західні області накриє дощами та грозами, місцями можливі зливи. Вночі в регіоні від + 8 до +11 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +17 до + 20 градусів.

У центральній частині країни пройдуть короткочасні дощі. Вночі від + 8 до +10 градусів, вдень від +19 до + 21 градуса.

У Києві 14 травня очікується короткочасний дощ. Вночі в столиці від + 9 до +11 градусів, вдень прогріється до +19 + 21 градуса.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 14 травня