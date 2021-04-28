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В Украину идет серьезное потепление: где ждать яркого солнца

Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 29 апреля наконец-то принесет с собой потепление и солнце. Температура воздуха ощутимо повысится и в некоторых регионах страны достигнет +18 градусов.

Такой прогноз озвучила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Она сообщила, что в четверг, 29 апреля потепление будет набирать существенные обороты. Температура воздуха прогреется до +18 градусов.

"В течение дня температура воздуха в большинстве областей достигнет +13 +18 градусов. Свежее завтра - на Сумщине, на морских побережьях и, конечно, в Карпатах. В четверг будет в Украине много солнца, лишь в западных областях пройдут периодические дожди и даже кое-где греметь", - сообщила Диденко.

Синоптик предупредила, что ветер ожидается южного направления или юго-восточного, на Западе и Севере будет завывать существенно.

В столице четверг будет с ярким солнцем и свежим ветром.

"В Киеве Чистый четверг будет с ветреным солнышком, без осадков.
Ночные заморозки будут постепенно отступать, разве еще где-то зацепятся за грунт. День принесет комфортные +14 градусов", - резюмировала эксперт.

Напомним, что синоптики Укригидрометцентра предупреждают о заморозках в ближайшую ночь.

Завтра ночью в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5 (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

Как мы ранее сообщали, народный синоптик дал прогноз на май и сообщил хорошие новости.

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