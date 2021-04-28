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В Україну йде серйозне потепління: де чекати яскравого сонця

Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 29 квітня нарешті принесе з собою потепління і сонце. Температура повітря відчутно підвищиться і в деяких регіонах країни досягне +18 градусів.

Такий прогноз озвучила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона повідомила, що в четвер, 29 квітня потепління набиратиме суттєвих обертів. Температура повітря прогріється до + 18 градусів.

"Протягом дня температура повітря в більшості областей досягне + 13 + 18 градусів. Свіже завтра-на Сумщині, на морських узбережжях і, звичайно, в Карпатах. У четвер буде в Україні багато сонця, лише в західних областях пройдуть періодичні дощі і навіть подекуди гриміти", - повідомила Діденко.

Синоптик попередила, що вітер очікується південного напрямку або південно-східного, на Заході і Півночі буде завивати істотно.

У столиці четвер буде з яскравим сонцем і свіжим вітром.

"У Києві Чистий четвер буде з вітряним сонечком, без опадів.
Нічні заморозки будуть поступово відступати, хіба ще десь зачепляться за грунт. День принесе комфортні + 14 градусів", - резюмувала експерт.

Нагадаємо, що синоптики Укригідрометцентру попереджають про заморозки в найближчу ніч.

Завтра вночі в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, в Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки в повітрі 0-3 (II рівень небезпеки, Помаранчевий).

Як ми раніше повідомляли, народний синоптик дав прогноз на травень і повідомив Хороші новини.

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