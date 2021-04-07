В Украину идет омерзительная погода: такого в апреле раньше не было

На востоке сохранится высокая температура воздуха, но при этом ожидается сильный ветер и дожди, местами ливни. Ночью от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +11 +13 градусов.

В южной части страны будут идти проливные дожди, ожидается ветер со штормовыми порывами. Ночная температура составит +4 +6 градусов, днем прогреется до +11 +13 градусов. В Крыму будет идти дождь, возможен сильный ветер. Ночью +6 +8 градусов, днем от +13 до +15 градусов.

На севере ночью будет идти мокрый снег, днем дождь с мокрым снегом, местами сильный. Ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +1 до +3 градусов, днем +4 +6 градусов.

В западных областях мокрый снег будет идти ночью, а также днем. Погодные условия будут усложняться сильным штормовым ветром. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов, днем в большинстве областей прогреется до +3 +6 градусов.

В центральной части страны ночью ожидается снег, днем будет идти мокрый снег, снежные ливни. Ожидается сильный ветер с порывами. Ночью в регионе +2 +4 градуса, днем столбики термометров покажут от +6 до +9 градусов.

В Киеве 7 апреля, на Благовещение, синоптики прогнозируют ночью мокрый снег, днем – дождь с мокрым снегом, возможны ливни. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице от 0 до +2 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 7 апреля