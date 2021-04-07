В Україну йде мерзенна погода: такого в квітні раніше не було

На сході збережеться висока температура повітря, але при цьому очікується сильний вітер і дощі, місцями зливи. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень прогріється до +11 +13 градусів.

У південній частині країни йтимуть дощі, очікується вітер зі штормовими поривами. Нічна температура становитиме +4 +6 градусів, вдень прогріється до +11 +13 градусів. У Криму буде йти дощ, можливий сильний вітер. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +13 до +15 градусів.

На півночі вночі йтиме мокрий сніг, вдень дощ з мокрим снігом, місцями сильний. Вітер зі штормовими поривами. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень +4 +6 градусів.

У західних областях мокрий сніг йтиме вночі, а також вдень. Погодні умови будуть ускладнюватися сильним штормовим вітром. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до -3 градусів, вдень у більшості областей прогріється до +3 +6 градусів.

В центральній частині країни вночі очікується сніг, вдень йтиме мокрий сніг, снігові зливи. Очікується сильний вітер з поривами. Вночі в регіоні +2 +4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від +6 до +9 градусів.

У Києві 7 квітня, на Благовіщення, синоптики прогнозують вночі мокрий сніг, вдень дощ з мокрим снігом, можливі зливи. Вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі у столиці від 0 до +2 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 7 квітня