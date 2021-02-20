В Украину идет долгожданное потепление: где ждать погодных аномалий

Как уточняется в прогнозе, на востоке и севере страны пройдут незначительные осадки. Несмотря на "плюсовую" температуру синоптики обещают выпадение снега. При этом в остальных областях ожидается солнечная погода с переменной облачностью.

В большинстве областей в дневное время суток ожидается существенное потепление. На западе и юге средняя температура будет достигать отметок в +2… +5 градусов. Местами столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Ночью там ожидаются сильные морозы до -8 градусов.

Похожая ситуация будет наблюдаться и в центральных областях, однако ночью без сильных морозов. Минимальные отметки в темное время суток будут достигать -3 градусов.

Холоднее всего будет на востоке страны. Там и днем температура будет держаться в рамках -1… +3 градусов. В ночное же время столбики термометров упадут до -9 градусов Цельсия.

Карта погоды в Украине на 21 февраля (meteo.gov.ua)

Сильных порывов ветра завтра не ожидается. По предварительным прогнозам, скорость ветра будет достигать 5-10 м/c.

Стоит отметить, что уже в понедельник разница в температуре днем и ночью будет еще больше. Так, по прогнозам в Черновицкой области в светлое время суток градусники покажут до +11 тепла, а ночью до -12 мороза. На востоке же эта амплитуда наоборот сократится. В течение суток температура там будет меняться от -3 до +3 градусов в среднем.