В Україну йде довгоочікуване потепління: де чекати погодних аномалій

Як уточнюється в прогнозі, на сході та півночі країни пройдуть незначні опади. Попри "плюсову" температуру синоптики обіцяють випадання снігу. При цьому в інших областях очікується сонячна погода з мінливою хмарністю.

В більшості областей в денний час доби очікується істотне потепління. На заході і півдні середня температура досягатиме позначок +2... +5 градусів. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів. Вночі там очікуються сильні морози до -8 градусів.

Схожа ситуація буде спостерігатися і в центральних областях, проте вночі без сильних морозів. Мінімальні позначки в темний час доби будуть досягати -3 градусів.

Найхолодніше буде на сході країни. Там і вдень температура буде триматися в межах -1... +3 градусів. У нічний же час стовпчики термометрів впадуть до -9 градусів Цельсія.

Карта погоди в Україні на 21 лютого (meteo.gov.ua)

Сильних поривів вітру завтра не очікується. За попередніми прогнозами, швидкість вітру сягатиме 5-10 м/c.

Варто відзначити, що вже в понеділок різниця в температурі вдень і вночі буде ще більше. Так, за прогнозами в Чернівецькій області у світлий час доби термометри покажуть до +11 тепла, а вночі до -12 морозу. На сході ж ця амплітуда навпаки скоротиться. Протягом доби температура там буде змінюватися від -3 до +3 градусів в середньому.