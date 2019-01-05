Украинская актриса из Бондианы снялась в яркой фотосессии (фото)

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Куриленко сыграла подружку Бонда в фильме "Квант милосердия"

Знаменитая актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко снялась в яркой спортивной фотосессии для журнала InfraRouge. Красочные фото 39-летней актрисы, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в одной из частей фильма, появились на ее странице в Instagram, а также на странице gosipoff.

"Обожаю эту фотографию", - написала Куриленко в соцсети.

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Куриленко показала разные образы - от девушки в лыжном костюме до забавной хохотушки на велосипеде.

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/gossipofff)

В комментариях к посту люди написали, что она "наконец-то живая" и "забавная".

"Она такая забавная тут", - написала favelina_medea.

"Мне кажется, она не очень эмоциональна, во всяком случае такая подача... это сугубо мои мысли... И до сих пор недоумаваю как она попала в бондиану", - отметила ira_zol.

"Она вроде снимается в непоследнем кино и кастинги проходит. А ее все равно там никто не знает и нет ее как будто", - прокомментировал anfelo_bal.

"Видимо, в ней есть нечто очень мощное внутреннее, что вынесло ее к высотам, потому, как внешность достаточно заурядная", - написала hulia_fuks.

Скриншот комментариев (instagram.com/gossipofff)

Напомним, что Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области 14 ноября 1979 года, ей сейчас 39 лет. Ольга Куриленко дебютировала в кино в 2001 году. Начинающая актриса появилась в эпизодической роли в многосерийной ленте "Ларго". После роли в Бондиане к актрисе пришел успех и ей начали делать предложения о съемках самые известные режиссеры Голливуда. Одной из лучших в кинематографической биографии актрисы стала кинолента "Центурион", которую сняли в 2010 году.

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