Українська актриса з Бондіани знялася в яскравій фотосесії (фото)

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Куриленко зіграла подружку Бонда у фільмі "Квант милосердя"

Знаменита актриса і модель українського походження Ольга Куриленко знялася в яскравій спортивній фотосесії для журналу InfraRouge. Барвисті фото 39-річної актриси, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда в одній з частин фільму, з'явилися на її сторінці Instagram, а також на сторінці gosipoff.

"Обожнюю цю фотографію", - написала Куриленко в соцмережі.

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Куриленко показала різні образи - від дівчини в лижному костюмі до забавної реготухи на велосипеді.

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/gossipofff)

В коментарях до посту люди написали, що вона "нарешті-то жива" і "кумедна".

"Вона така кумедна тут", - написала favelina_medea.

"Мені здається, вона не дуже емоційна, у всякому разі така подача... це суто мої думки... І досі недоумаваю як вона потрапила в бондіану", - зазначила ira_zol.

"Вона начебто знімається в непоследнем кіно і кастинги проходить. А її все одно там ніхто не знає і немає її ніби", - прокоментував anfelo_bal.

"Мабуть, у ній є щось дуже потужне внутрішнє, що винесло її до висот, бо, як зовнішність досить пересічна", - написала hulia_fuks.

Скріншот коментарів (instagram.com/gossipofff)

Нагадаємо, що Ольга Куриленко народилася в Бердянську Запорізької області 14 листопада 1979 року, їй зараз 39 років. Ольга Куриленко дебютувала в кіно в 2001 році. Починаюча актриса з'явилася в епізодичній ролі в багатосерійної стрічки "Ларго". Після ролі в Бондіані до актрисі прийшов успіх і їй почали робити пропозиції про зйомки найвідоміші режисери Голлівуду. Однією з кращих в кінематографічної біографії актриси стала кінострічка "Центуріон", яку зняли в 2010 році.

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