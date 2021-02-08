В Украине ослабнут морозы, а некоторых областях потеплеет до +10 градусов

Так, вторник будет не таким морозным. Температура повысится во всех областях: теплее всего на Юге - днем +7+11, ночью -1... +3, и Закарпатье (+5... +7 днем, -1... +1 ночью). На Востоке днем -2... +1, ночью морозно - от -6 до -8, в Центре днем +1... +5, ночью от -2 до -6 мороза. На Западе прохладнее - от -1 до -4 днем, -4... -8 ночью, а на Севере - ночной мороз от -7 до -11, а днем -2... -4 градуса.

Что касается осадков, то они будут почти по всей стране, но серьезный снег - только на северо-востоке. На Юге без осадков, а в остальных регионах - снег, мокрый снег, дождь - зависимо от температуры воздуха.

Синоптики также предупредили о сильном порывистом ветре - от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве ветрено, небольшой снег, днем -2... -4, ночью от -7 до -9 градусов.

Погода в Украине 9 февраля (скрин: meteo.gov.ua)