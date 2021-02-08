UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине ослабнут морозы, а некоторых областях потеплеет до +10 градусов

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине из-за высокой циклонической активности принесет послабление морозов 9 февраля. Активные осадки также покинут на время страну. А на выходных следует готовиться к новому антициклону с -25 мороза.

Об этом рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Популярные новости
Эти четыре счастливчика среди знаков Зодиака встретят настоящую любовь в феврале 05 февраля 2021
В Украину идут 25-градусные морозы: синоптики назвали даты сильного похолодания 02 февраля 2021
Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка от четвертой жены 02 февраля 2021
Никакой интеллигентности: русский бизнесмен "наехал" на Потапа и Настю Каменских 08 февраля 2021
Синоптики рассказали, когда ждать настоящей весны в Украине 02 февраля 2021
Китайский Новый год уже на пороге: когда встречаем и как правильно отпраздновать 07 февраля 2021
Экс-судья Х-Фактора удивил квартирой, где живет с мамой: "румынская стенка" и пожухлые шторы 03 февраля 2021
Когда в Украине установится весенняя погода: синоптики обновили прогноз 05 февраля 2021
Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: кому неделя сулит большие успехи и перемены 02 февраля 2021
На эти знаки Зодиака в феврале свалится неожиданное богатство: везунчиков всего четыре! 03 февраля 2021

Так, вторник будет не таким морозным. Температура повысится во всех областях: теплее всего на Юге - днем +7+11, ночью -1... +3, и Закарпатье (+5... +7 днем, -1... +1 ночью). На Востоке днем -2... +1, ночью морозно - от -6 до -8, в Центре днем +1... +5, ночью от -2 до -6 мороза. На Западе прохладнее - от -1 до -4 днем, -4... -8 ночью, а на Севере - ночной мороз от -7 до -11, а днем -2... -4 градуса.

Что касается осадков, то они будут почти по всей стране, но серьезный снег - только на северо-востоке. На Юге без осадков, а в остальных регионах - снег, мокрый снег, дождь - зависимо от температуры воздуха.

Синоптики также предупредили о сильном порывистом ветре - от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве ветрено, небольшой снег, днем -2... -4, ночью от -7 до -9 градусов.

Погода в Украине 9 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что Наталка Диденко прогнозирует в Крыму все +15, а вот к следующим выходным в страну придет антициклон с морозами до -25 градусов.

Ранее мы писали, что Киев засыпало снегом, коммунальные службы едва справляются с расчисткой улиц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Весна в Украине станет экстремальной: климатологи ошеломили прогнозами
В феврале Украину дважды накроет снежными циклонами и заморозит: названы даты
Прогноз погоды