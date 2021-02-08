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В Україні ослабнуть морози, а в деяких областях потеплішає до +10 градусів

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні через високу циклонічну активність принесе послаблення морозів 9 лютого. Активні опади також залишать на час країну. А на вихідних слід готуватися до нового антициклону з -25 морозу.

Про це розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

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Так, вівторок буде не таким морозним. Температура підвищиться у всіх областях: найтепліше на Півдні, вдень +7+11, вночі -1... +3, і Закарпатті (+5... +7 вдень, -1... +1 вночі). На Сході вдень -2... +1, вночі морозно - від -6 до -8, в Центрі вдень +1... +5, вночі від -2 до -6 морозу. На Заході прохолодніше - від -1 до -4 вдень -4... -8 вночі, а на Півночі - нічний мороз від -7 до -11, вдень -2... -4 градуси.

Що стосується опадів, то вони будуть майже по всій країні, але серйозний сніг - тільки на північному сході. На Півдні без опадів, а в інших регіонах - сніг, мокрий сніг, дощ - залежно від температури повітря.

Синоптики також попередили про сильний поривчастий вітер - від 7 до 12 метрів в секунду.

У Києві вітряно, невеликий сніг, удень -2... -4, вночі від -7 до -9 градусів.

Погода в Україні 9 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що Наталка Діденко прогнозує в Криму +15, а ось до наступних вихідних в країну прийде антициклон з морозами до -25 градусів.

Раніше ми писали, що Київ засипало снігом, комунальні служби ледве справляються з розчищенням вулиць.

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