Ударят морозы и снова пойдет снег: где ожидается ухудшение погоды

Синоптики прогнозируют понижение температуры в восточных областях до -13 градусов в ночные часы, днем ожидается от -9 до -11 градусов. В Днепре и Полтаве будет теплее, ночью до -5 градусов, днем от -4 до 0 градусов. Снег будет идти в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На юге без осадков, небольшая облачность. Ночью в регионе от -5 до -1 градуса, днем прогреется до +5 +8 градусов, только в Херсоне ожидается около +4 градусов. В Крыму сухо и солнечно, ночью от -1 до +1 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

В северных областях без осадков, переменная облачность. Ночью в регионе похолодает до -5 градусов, днем ожидается около -3 градусов.

В западной части страны осадки не прогнозируются, будет ясно. Ночная температура воздуха составит от -5 до -1 градуса, днем в большинстве областей от +6 до +8 градусов.

В центральных областях без осадков, небольшая облачность. Ночью в регионе от -5 до -3 градусов, днем ожидается от -3 до 0 градусов.

В Киеве 23 февраля осадки не прогнозируются, будет солнечно. Ночная температура будет колебаться в пределах -4 -2 градуса, днем ожидается от -2 до 0 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 23 февраля