RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вдарять морози і знову піде сніг: де очікується погіршення погоди

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчу добу очікується суха і сонячна в багатьох областях країни. Місцями можливі морози та сніг в нічні години.

Як повідомляє Український гідрометцентр, морозами накриє майже всі області на сході країни та північному сході.

Синоптики прогнозують пониження температури в східних областях до -13 градусів вночі, вдень очікується від -9 до -11 градусів. У Дніпрі та Полтаві буде тепліше, вночі до -5 градусів, вдень від -4 до 0 градусів. Сніг буде йти в Харківській, Луганській і Донецькій областях.

На півдні без опадів, невелика хмарність. Вночі в регіоні від -5 до -1 градуса, вдень прогріється до +5 +8 градусів, тільки в Херсоні очікується близько +4 градусів. У Криму сухо і сонячно, вночі від -1 до +1 градуса, вдень від +4 до +6 градусів.

У північних областях без опадів, мінлива хмарність. Вночі в регіоні похолодає до -5 градусів, вдень очікується близько -3 градусів.

У західній частині країни опади не прогнозуються, буде ясно. Нічна температура повітря складе від -5 до -1 градуса, вдень у більшості областей від +6 до +8 градусів.

У центральних областях без опадів, мінлива хмарність. Вночі від -5 до -3 градусів, вдень очікується від -3 до 0 градусів.

У Києві 23 лютого опади не прогнозуються, буде сонячно. Нічна температура коливатиметься в межах -4 -2 градуси, вдень очікується від -2 до 0 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 23 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали області, які накриє лютими морозами.

А також розповідали про те, що з'явився детальний прогноз погоди на останній тиждень лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрПогода
Читайте також
Нове похолодання йде в Україну: названа дата
Температурні гойдалки. На зміну нічним морозам прийде потепління до +14: де і коли
Прогноз погоди