Морозы и снегопады: синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Погода в Украине с понедельника по пятницу существенно изменится. С середины недели на востоке страны ожидаются существенные похолодания. При этом в большинстве областей в некоторые дни пройдут осадки.

Погода 22 февраля

Рабочая неделя в Украине начнется с весенней погоды – по всей территории страны днем ожидается "плюс". Осадки возможны только на востоке – в Сумской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

На западе Украины – до 9 градусов тепла, переменная облачность. В Киеве +3... +5 градуса.

Погода 23 февраля

Большая часть территории Украины останется в уверенной плюсовой зоне – до 12 градусов, без осадков.

На востоке Украины местами пройдет снег. Холоднее всего будет в Луганской области – до -8... -10 градусов.

В Киеве – переменная облачность, температура воздуха – 0... +2 градуса выше нуля.

Погода 24 февраля

Похолодание до девяти градусов мороза днем и до минус восемнадцати ночью вернется на восток Украины, там же ожидается небольшой снег.

В остальных областях будет преимущественно тепло и солнечно. В Закарпатье ожидается и вовсе плюс 14 градусов. В Киеве облачно, 0... +2 градуса выше нуля.

Погода 25 февраля

В восточных регионах останется минусовая температура, но вернется солнце.

На западе – до 13 градусов выше нуля, по большей части ясно и сухо.

В Киеве сохранится температура воздуха +4...+6 градусов, но небо будет пасмурным.