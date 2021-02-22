Синоптики рассказали, какие области снова накроет лютыми морозами

Погода в Украине принесет очередную порцию морозов в ближайшие три дня. Но похолодание до почти -20 градусов затронет не все области. Синоптики рассказали, жителям каких регионов все еще рано прятать пуховики в шкаф.

Прогнозом на ближайшие дни поделились синоптики Наталка Диденко в Facebook и Украинский гидрометцентр.

"Восточная часть Украины, Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Днепр с районами попадут в ощутимые "минусы", ожидается, днем -5... -12 градусов. А ночью на северо-востоке даже местами до -12... -15 градусов", - сообщает Наталка Диденко.

А вот Запад и Юг будут во вторник самыми теплыми. Здесь ожидается +4... +9 градусов, а на Закарпатье до +12 градусов.

На остальной территории Украины днем ожидается около нуля. Ночью буде небольшой мороз, поэтому лужи будут покрываться льдом, а на дорогах возможна гололедица.

"Какие-то серьезные осадки завтра в большинстве областей - вряд ли, разве с облаков будет немного мороси или мокрого снега", - добавила синоптик.

Во вторник возможны на Востоке, северо-востоке и в Центре Украины сильные порывы юго-восточного ветра.

"В Киеве 23-го февраля в течение дня - около нуля, без существенных осадков, хотя и будет облачно. Однако поздно вечером во вторник, а затем в среду в столице - снег и мокрый снег. 24-го февраля в Киеве кратковременно похолодает. Дальше - снова потеплеет", - прогнозирует Диденко.

Также она предупредила, что в четверг-пятницу на Закарпатье и в прикарпатских областях есть вероятность максимальной температуры до +13... +15 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра в свою очередь прогнозируют, что морозная погода продержится на северо-востоке страны в ближайшие три дня. К четвергу, 25 февраля, холод продвинется в центральные и южные области.

Прогноз погоды в Украине с 23 по 25 февраля (скрин: meteo.gov.ua)