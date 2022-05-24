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Удача в любви в конце мая ждет эти знаки Зодиака: астрологи назвали счастливчиков

Фото: Названы Зодиака, которым повезет в любви до конца мая (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

Гороскоп на последнюю неделю мая расскажет, кому звезды готовят сюрприз в романтической сфере и кого ждет настоящая удача в любви. У некоторых представителей зодиакального созвездия есть все шансы встретить свою вторую половинку или избавиться от разногласий с любимым человеком.

Астрологи назвали главных счастливчиков в романтической сфере в конце мая. Кто они, рассказали в SlovoFraza.

Овен

Чувственность Овнов будет на высоте, поэтому стоит больше внимания уделить романтической сфере. Можно заявить о себе тому, кто давно привлекает внимание. Или же избавиться от разногласий в отношениях, которые существуют уже давно.

Близнецы

Планеты и звезды обещают успех в любовной сфере. Удача ждет тех, кто уже находится в отношениях - укрепление чувств, возобновление страсти, взаимные чувства, гармония и искренность. Но стоит держать в руках свою импульсивность, чтобы не навредить.

Дева

Везение в любви обещают звезды и Деве в ближайшие дни. Они смогут влюбиться, привлечь внимание, произвести впечатление или очень легко выбросить из головы того, кто недостоин внимания. Все события обещают быть интересными и эмоциональными, но нужно меньше времени уделять переживаниям.

Рыбы

Конец весны принесет Рыбам много позитивных новостей в романтической сфере. Люди под этим знаком Зодиака входят в число самых романтических и любящих, поэтому звезды обещают им раскрытие потенциала, новые знакомства или расцвет старых отношений. И важно - определиться с целями.

Напомним, ранее мы писали о том, названы знаки Зодиака, которых ждут денежные проблемы в конце весны.

А также рассказывали о том, что названы главные счастливчики по знаку Зодиака до конца 2022 года.

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