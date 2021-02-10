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Святой Валентин подарит настоящую любовь этим знакам Зодиака: избранных только трое!

Автор: Светлана Мащенко

Любовный гороскоп на февраль 2021 готовит некоторым знакам Зодиака судьбоносную встречу, которая может подарить надежного, верного, искреннего спутника жизни. Эти трое избранных проведут День святого Валентина с человеком, которому захотят посвятить себя, открыться и подарить радость. И астрологи уверяют - это чувство будет взаимным.

Кому повезет найти настоящую любовь в самый романтичный день в году, пишет Сosmo.

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Лев

Вас можно поздравить с тем, что грядут перемены к лучшему на любовном фронте. У вас может сложиться приятный вечер ближе к выходным, но не говорите на свидании о деньгах. У тех, чьи отношения уже устоялись, могут возникнуть проблемы со второй половинкой. Она будет слишком эмоциональна и раздражительна. Не пытайтесь отстаивать свою правоту, и не лезьте на рожон. Лучше выслушать претензии, а объясниться позже.

Дева

Не исключено, что в ближайшее время предстоит очень важная встреча, которая кардинально повлияет на то, как сложится ваша романтическая судьба. При этом астрологи предостерегают, что вы будете весьма импульсивны в своих поступках. Это может привести не к самым благоприятным последствиям в общении с противоположным полом. Чтобы не оттолкнуть как потенциальных партнеров, так и имеющуюся у вас вторую половинку, отслеживайте свое поведение и говорите себе "стоп" вовремя.

Рыбы

У одиноких Рыб ожидается весьма интересное развитие событий. Им предстоит попробовать создать отношения, невзирая на разницу в возрасте. Вероятно, мало кто будет иметь в этом успех, но попробовать стоит. А вот Рыб в отношениях ждет относительно спокойная неделя. Семейный быт потребует решения проблем с домашней рутиной. Совместные дела со второй половинкой очень помогут сблизиться и преодолеть все возможные кризисные ситуации.

Ранее Павел Глоба также назвал знаки Зодиака, которым сильно повезет до конца недели.

Украинский таролог также составила тароскоп для всех знаков Зодиака, рассказав, что их ждет в период до 14 февраля.

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