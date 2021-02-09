Павел Глоба назвал счастливчиков недели среди знаков Зодиака: им выпадет уникальный шанс!

Гороскоп 2021 расскажет, кого из знаков Зодиака ждет фантастическое везение до конца этой недели - 14 февраля. Павел Глоба дал совет этим счастливчикам, как правильно прожить этот период, используя уникальные шансы, дарованные самой Вселенной.

Близнецы

Эта неделя станет для Близнецов очень продуктивной и принесет много успеха в творческих занятиях. Не исключено, что вас вознаградят финансово. Повезет Близнецам и в личной сфере - вас ждет романтика, новые знакомства, начало отношений. Общение пойдет Близнецам на пользу. На выходных вам лучше посвятить себя поездкам, прогулкам и смене обстановки. А вот самым неблагоприятным днем недели станет 13 февраля - могут проснуться токсичные настройки, негативные мысли.

Весы

Весы ждет невероятно яркий и благоприятный период для новых знакомств - как деловых, так и любовных. Павел Глоба говорит, что представители знака на этой неделе могут смело менять место работы, а также активизироваться в поисках второй половинки. Можно встречаться с друзьями, заниматься спортом, посещать новые места, путешествовать. Также очень полезно будет заниматься обучением и получением новых знаний.

Скорпион

У Скорпионов грядут скорые перемены в жизни. Можно покупать новую мебель, делать перестановку. Астролог утверждает, что эта неделя идеальна для покупки недвижимости. Можно заниматься шоппингом, подписывать важные бумаги. Неблагоприятным днем может стать 10 февраля. В этот день домашние дела и заботы могут стать причиной ссор с близкими людьми. В остальные дни недели и в особенности на выходных лучше, наоборот, заниматься почаще домашними делами.