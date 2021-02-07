Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на неделю: кого ждут судьбоносные перемены

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на неделю с 8 по 14 февраля расскажет, кого ждет удача в таких сферах жизни, как любовь, работа, финансы. Астролог рассказала, кому карты Таро сулят важные жизненные перемены, успехи и достижения, а для кого неделя станет трудной и полной испытаний.

Овен - в фокусе внимания профессиональная сфера и сфера отношений. Если в работе желательно сосредоточить силы на конечном результате и не распыляться по мелочам, то в отношениях мелочи правят балом. Уделите любимым и близким все свое свободное время и насладитесь каждым мгновением "здесь и сейчас". Овнам, которые находятся в поиске, совет: перед окунанием в "омут" с головой, не поленитесь тщательно исследовать "дно".

Телец - "погода в доме" ожидается солнечной и без осадков, а вот в сфере финансов и на работе вероятны переменная облачность и порывистый ветер - не ленитесь тщательно проверять документы и пересчитывать деньги, не отходя от кассы. Ах, да! К некоторым Тельцам "любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь"!

Близнецы - срочно берите под контроль свою энергию (она может бить ключом) и сместите фокус внимания с работы на дом, семью и близких людей - на этой неделе полезно греться у домашнего очага и обустраивать свой быт. Свободные Близнецы смело могут поддаться романтическим порывам и позволить себе любовные приключения.

Рак - если в работе и финансовой сфере придется уповать на русский "авось", то в любви смело доверяйте собственной интуиции и верьте в удачу - они на вашей стороне. Доброжелательный настрой окружающих можно использовать для расширения связей, поиска единомышленников и гармонизации отношений с близкими. И не забудьте на этой неделе засветить миру свои сильные стороны - они будут оценены по достоинству!

Лев - если вам удастся дисциплинировать свое Эго и запастись толикой оптимизма, на этой неделе у вас есть шанс сорвать джекпот во многих сферах. Амплуа хищника подойдет для профессиональной сферы, а вот в вопросах любви лучше проявить гибкость и предпочесть роль защитника или опекуна... А, возможно, и покладистой кошечки.

Дева - самое время превратить свои жесткие границы в границы диффузные, избавиться (хоть на время) от бремени ограничений и страхов и выйти на охоту за счастьем! Разрешите простым, но приятным мелочам войти в вашу жизнь и наполнить ее яркими впечатлениями и эмоциями. Мелочи жизни - это те ресурсы, благодаря которым ваши поиски обязательно увенчаются успехом!

Весы - неделя может выдаться судьбоносной и щедрой на "поворотные моменты". Прислушивайтесь к себе и, если ощущаете воодушевление, азарт, - рискуйте! Ведь, за каждым из "поворотов" на этой неделе вас может подстерегать госпожа Удача с протянутым в руке шансом!

Скорпион - хотите стать счастливыми и привадить удачу? Рассказываю секрет: каждый из семи дней этой недели избавляйтесь от одной вещи или качества, которые вас тормозят на пути к успеху. Эта неделя для многих Скорпионов окажется неделей, если не катарсиса, то точно неделей "большой стирки". Местами будет больно, зато потом сполна насладитесь приятными метаморфозами!

Стрелец - девиз этой недели: "один в поле воин", так что, от костылей придется отказаться и сделать ставку на самостоятельность. Не спешите расширять круг знакомых - прагматизм и эгоизм некоторых из них рискует зашкаливать. И не стесняйтесь использовать присущую вам харизматичность - сейчас мнение толпы не должно вас волновать! Доверяйте только себя - и у вас все получится!

Козерог - ох, на этой неделе событийка может быть весьма хаотичной! Вредные привычки, импульсивность и масса соблазнов лишь подольют масла в огонь и способны сорвать самые, казалось бы, четкие и продуманные планы. Надеюсь, дорогие Козероги, вы помните, где у вас находится стоп-кран?

Водолей - на этой неделе может запуститься ваш внутренний "накопитель" - а вот чем наполнить это внутреннее пространство: обидами или положительными впечатлениями, светлыми эмоциями, - решать вам! Только помните, что на "топливе", добытом на этой неделе, вам придется потом ехать минимум до весны!

Рыбы - на этой неделе ожидается "штормовое предупреждение" в сфере любви и отношений. Хотите избежать кризиса? Тогда отодвиньте на второй план свои амбиции и работу и позвольте любимому человеку хоть этих семь дней почувствовать себя центром Вселенной. И помните, Рыбки, - добро имеет привычку возвращаться, причем, со своими друзьями: счастьем, удачей и благополучием!

