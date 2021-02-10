Святий Валентин подарує справжнє кохання цим знакам Зодіаку: обраних тільки троє!

Любовний гороскоп на лютий 2021 готує деяким знакам Зодіаку доленосну зустріч, яка може подарувати надійного, вірного, щирого супутника життя. Ці троє обраних проведуть День святого Валентина з людиною, якій захочуть присвятити себе, відкритися і подарувати радість. І астрологи запевняють - це почуття буде взаємним.

Лев

Вас можна привітати з тим, що очікуються зміни на краще на любовному фронті. У вас може скластися приємний вечір ближче до вихідних, але не говоріть на побаченні про гроші. У тих, чиї стосунки вже устоялися, можуть виникнути проблеми з другою половинкою. Вона буде занадто емоційна і дратівлива. Не намагайтеся відстоювати свою правоту, і не лізьте на рожен. Краще вислухати претензії, а порозумітися пізніше.

Діва

Не виключено, що найближчим часом чекає дуже важлива зустріч, яка кардинально вплине на те, як складеться ваша романтична доля. При цьому астрологи застерігають, що ви будете дуже імпульсивні у своїх вчинках. Це може призвести не до найсприятливіших наслідків у спілкуванні з протилежною статтю. Щоб не відштовхнути як потенційних партнерів, так і наявну у вас другу половинку, відстежуйте свою поведінку і говоріть собі "стоп" вчасно.

Риби

У самотніх Риб очікується досить цікавий розвиток подій. Їм належить спробувати створити відносини, попри різницю у віці. Ймовірно, мало хто буде мати успіх, але спробувати варто. А ось Риб у відносинах чекає відносно спокійний тиждень. Сімейний побут вимагатиме вирішення проблем з домашньою рутиною. Спільні справи з другою половинкою дуже допоможуть зблизитися й перебороти всі можливі кризові ситуації.