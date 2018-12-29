Знаки Зодиака, для которых 2019 год будет очень удачным

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Огненные знаки будут самыми удачливыми в 2019-м

Овнам, Львам и Стрельцам больше всего повезет в 2019 году. Именно обладателям этих знаков удача будет сопутствовать во всех делах. Особенно можно рассчитывать на успехи в карьерных и финансовых вопросах, а также в делах амурных.

Как говорят астрологи, Стрельцам и Овнам стоит ждать чего-то хорошего от судьбы уже в январе-феврале. А вот Львам придется потерпеть до августа. При этом на протяжении всего года Овнам следует быть осторожными и не ввязываться в конфликты. А Стрельцы смогут реализовать себя в творчестве.

Также специалисты говорят, что удачным 2019 год будет для обладателей таких знаков Зодиака, как Весы и Водолей. Но им очень важно не упустить удачу и быть внимательным к знакам судьбы. Ведь могут подвернуться счастливые шансы, удачные стечения обстоятельств, какие-то неожиданные предложения.

У Тельцов и Раков будет спокойный год, у Козерогов начнется новый жизненный цикл, а Рыбам нужно быть осторожными, так как год для них будет довольно сложным.

Напомним, что специалисты назвали семь женских имен, которые считаются самыми счастливыми.

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