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Знаки Зодиака, для которых 2019 год будет очень удачным

Lite » Гороскоп 29.12.2018 - 22:40
Знаки Зодиака, для которых 2019 год будет очень удачным
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Огненные знаки будут самыми удачливыми в 2019-м

Овнам, Львам и Стрельцам больше всего повезет в 2019 году. Именно обладателям этих знаков удача будет сопутствовать во всех делах. Особенно можно рассчитывать на успехи в карьерных и финансовых вопросах, а также в делах амурных.

Как говорят астрологи, Стрельцам и Овнам стоит ждать чего-то хорошего от судьбы уже в январе-феврале. А вот Львам придется потерпеть до августа. При этом на протяжении всего года Овнам следует быть осторожными и не ввязываться в конфликты. А Стрельцы смогут реализовать себя в творчестве.

Также специалисты говорят, что удачным 2019 год будет для обладателей таких знаков Зодиака, как Весы и Водолей. Но им очень важно не упустить удачу и быть внимательным к знакам судьбы. Ведь могут подвернуться счастливые шансы, удачные стечения обстоятельств, какие-то неожиданные предложения.

У Тельцов и Раков будет спокойный год, у Козерогов начнется новый жизненный цикл, а  Рыбам нужно быть осторожными, так как год для них будет довольно сложным.

Напомним, что специалисты назвали семь женских имен, которые считаются самыми счастливыми.

Также мы составили для вас энергетический прогноз на 2019 год.

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