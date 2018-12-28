Время заземляться: энергетический прогноз на 2019 год

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Работа над внутренними энергиями - основная задача на будущий год

Весь уходящий 2018 год был пропитан энергиями внутреннего роста и терпения, мы размышляли, искали мотивации, ответы на неразрешенные вопросы. Став сильнее, мудрее, и достигнув больших высот, чем было запланировано, можем заглянуть в будущее и узнать, что приготовил для нас наступающий 2019 год. О том, что нас может ждать в следующие 365 дней рассказала известный парапсихолог и метафизик Наталия Милагра в "Энергетическом прогнозе на 2019 год".

В поиске безопасности

В 2018 году много планет находилось в земных знаках, они же будут с нами, когда мы войдем в 2019 год. Фактически, к концу 2019 года главенствовать будут Юпитер, Сатурн, и Плутон в земных знаках.

Под влиянием земной энергии мы будем работать над созданием безопасности в наших жизнях, искать и находить свои корни, заземляться и обратим свое внимание на все то важное, что нас окружает.

Фото: В приоритете безопасность (pixabay.com)

В режиме ожидания

"Фактически, большую часть 2019 года мы будем находиться в режиме подготовки, готовясь к огромным энергетическим сдвигам, которые ожидаются в 2020 году", - отметила метафизик Наталья Милагра.

Кроме того, на глобальном уровне земная энергия привлечет больше внимания к таким сферам, как политика, правительство, окружающая среда и банковское дело. Эти области также могут быть изменены и пересмотрены, особенно по мере приближения к концу года.

Фото: Ожидание и подготовку к энергетическим сдвигам лучше провести в медитации (pixabay.com)

Внутренний рост

"Первые три месяца 2019 года наделены высокой энергией, что свидетельствует о большом количестве действий и движений. Мы можем обнаружить себя на новом пути или сделать большой прогресс", - утверждает Наталья.

А значит, появится больше возможностей проявить и выразить себя.

В это время появиться возможность собрать всю энергию своего внутреннего роста и масштабно проявить его в физическом мире.

Фото: Внутренний рост - основное направление работы над собой в 2019 году (pixabay.com)

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