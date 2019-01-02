Як стати успішною в новому році: топ-3 правила від популярного блогера

Фото: (instagram.com/mariyapion)

Марія Піон поділилася корисними порадами щодо саморозвитку

Всі ми хоч раз у житті обіцяли собі почати нове життя з нового року - зайнятися нарешті спортом, більше подорожувати, знайти нову роботу, і все в такому дусі. Однак втілити все це в реальність часто не так вже й просто. Популярний український fashion-блогер Марія Піон на своїй сторінці в Instagram дала поради тим, хто хоче, щоб 2019 рік був успішнішим за попередній.

Топ-3 правила успіху від Марії:

Якісний відпочинок

Позбався від звички витрачати час на перегляд безглуздих передач і серіалів, гортання новин в інтернеті. Ти рятуєшся від нудьги, самотності і зайвих думок таким чином, але це — деградація. Хочеш подивитися щось - зроби важливі справи, вибери якісний фільм і розслабляйся. Дозвілля також повинно приносити користь.

Фото: (instagram.com/mariyapion)

Праця

Що б не трапилося, не опускай руки. Недолік наполегливості — те, що заважає твоєму успіху. Будь як бензин: дешевшає нафта - бензин дорожчає; нафта дорожчає - бензин дорожчає; нафта нічого не робить - бензин дорожчає;

Бензин цілеспрямований і плював на умовності.

Починай вже

Не відкладай на завтра схуднення, похід до косметолога, нову книгу, запис на курси, не шукай відмазок. Пора щось міняти.



Фото: (instagram.com/mariyapion)

"Це так приємно спостерігати за змінами і змінюватися на краще. Це і є успіх і перемога над лінню!" - підсумувала Піон.

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