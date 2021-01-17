Согреют и поднимут настроение: пять напитков, которые подарят вам тепло зимой

В зимнее время, особенно, когда наступают морозы, хочется приятных и теплых напитков. Наступает период, когда горячий чай или обычный глинтвейн становятся неинтересными и хочется чего-то нового и необычного.
Эксперты дали пять рецептов напитков, которые удовлетворят любого и согреют душу и тело даже в сильные морозы. Об этом пишет Ivetta.
Этот напиток просто просит: "Выпей меня!", когда температура на градусниках ползет ниже нуля. Его можно подавать на праздничный стол или согреться с любимым человеком во время романтического ужина.
Состав:
25 мл ванильной водки
45 л сливочного ликера
45 мл тыквенного ликера
лед
1 щепотка молотой корицы
1 щепотка молотого мускатного ореха
Алкогольные напитки смешать в шейкере со льдом и встряхивать, пока шейкер не вспотеет. Перелить в бокал для мартини, украсить корицей, молотым мускатным орехом и подавать.
Сочетание продуктов в этом напитке дает ощущение тепла и уюта, а любой, даже самый обычный день такой коктейль превратит в праздник.
Состав:
20 мл миндального ликера (можно Амаретто)
15 г темного какао
220 мл горячего кофе
Кофе сварить и налить в чашку, добавить в него какао, а потом ликер. Украсить чашку можно взбитыми сливками и шоколадной стружкой.
Такой напиток в холодную погоду просто незаменим. Сочетание цитрусовых, бренди и меда делают его не только вкусным, но и полезным.
Состав:
45 мл яблочного бренди
45 мл апельсинового ликера
20 мл сока лайма
1 ч. л. меда
2 щепотки апельсиновой цедры
горячая вода
В бокал для ирландского кофе налить ликеры и сок лайма, добавить мед. Долить все это горячей водой и посыпать цедрой. Перемешать длинной ложкой. Украсить можно яблоками и апельсинами.
Это старый рецепт для холодного времени года, и он прекрасно подходит для восстановления сил и тепла. Его можно подавать во время вечеринки или выпить во время ужина – это поможет расслабиться и получить удовольствие.
1/3 стакана 2% молока
2/3 стакана гоголь-моголя
1 ст. ложка бренди
45 мл эспрессо
мускатный орех – по желанию
Налить молоко, взбитые яйца и бренди в жаропрочную посуду и нагреть до 70-80 градусов. Сварить эспрессо и смешать с молоком и гоголь-моголем. Ложкой нужно снять пену и посыпать мускатным орехом.
Еще один классический напиток для холодной погоды. Его можно пить холодным или горячим – он одинаково полезен и приятен.
Состав:
2 л яблочного сидра
3 палочки корицы
1 ч. ложка душистого перца горошком
1 ч. ложка целой гвоздики
1/3 стакана коричневого сахара
Сидр и палочки корицы поместите в чашу мультиварки (можно в кастрюлю с толстыми стенками). Добавьте перец и гвоздику, но заверните их в марлю (марлевый мешочек). Досыпьте коричневый сахар. Доведите до кипения на сильном огне. Убавьте огонь и подержите еще 7-10 минут. Перед подачей корицу, перец и гвоздику нужно вынуть.
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