Согреют и поднимут настроение: пять напитков, которые подарят вам тепло зимой

Коктейли, которые согреют в лютые морозы (Фото: freepik.com)

В зимнее время, особенно, когда наступают морозы, хочется приятных и теплых напитков. Наступает период, когда горячий чай или обычный глинтвейн становятся неинтересными и хочется чего-то нового и необычного.

Эксперты дали пять рецептов напитков, которые удовлетворят любого и согреют душу и тело даже в сильные морозы. Об этом пишет Ivetta.

Мартини со специями

Этот напиток просто просит: "Выпей меня!", когда температура на градусниках ползет ниже нуля. Его можно подавать на праздничный стол или согреться с любимым человеком во время романтического ужина.

Состав:

25 мл ванильной водки

45 л сливочного ликера

45 мл тыквенного ликера

лед

1 щепотка молотой корицы

1 щепотка молотого мускатного ореха

Алкогольные напитки смешать в шейкере со льдом и встряхивать, пока шейкер не вспотеет. Перелить в бокал для мартини, украсить корицей, молотым мускатным орехом и подавать.

Миндально-шоколадный кофе

Сочетание продуктов в этом напитке дает ощущение тепла и уюта, а любой, даже самый обычный день такой коктейль превратит в праздник.

Состав:

20 мл миндального ликера (можно Амаретто)

15 г темного какао

220 мл горячего кофе

Кофе сварить и налить в чашку, добавить в него какао, а потом ликер. Украсить чашку можно взбитыми сливками и шоколадной стружкой.

Горячий фруктовый пунш

Такой напиток в холодную погоду просто незаменим. Сочетание цитрусовых, бренди и меда делают его не только вкусным, но и полезным.

Состав:

45 мл яблочного бренди

45 мл апельсинового ликера

20 мл сока лайма

1 ч. л. меда

2 щепотки апельсиновой цедры

горячая вода

В бокал для ирландского кофе налить ликеры и сок лайма, добавить мед. Долить все это горячей водой и посыпать цедрой. Перемешать длинной ложкой. Украсить можно яблоками и апельсинами.

Гоголь-моголь

Это старый рецепт для холодного времени года, и он прекрасно подходит для восстановления сил и тепла. Его можно подавать во время вечеринки или выпить во время ужина – это поможет расслабиться и получить удовольствие.

1/3 стакана 2% молока

2/3 стакана гоголь-моголя

1 ст. ложка бренди

45 мл эспрессо

мускатный орех – по желанию

Налить молоко, взбитые яйца и бренди в жаропрочную посуду и нагреть до 70-80 градусов. Сварить эспрессо и смешать с молоком и гоголь-моголем. Ложкой нужно снять пену и посыпать мускатным орехом.

Яблочный сидр с пряностями

Еще один классический напиток для холодной погоды. Его можно пить холодным или горячим – он одинаково полезен и приятен.

Состав:

2 л яблочного сидра

3 палочки корицы

1 ч. ложка душистого перца горошком

1 ч. ложка целой гвоздики

1/3 стакана коричневого сахара

Сидр и палочки корицы поместите в чашу мультиварки (можно в кастрюлю с толстыми стенками). Добавьте перец и гвоздику, но заверните их в марлю (марлевый мешочек). Досыпьте коричневый сахар. Доведите до кипения на сильном огне. Убавьте огонь и подержите еще 7-10 минут. Перед подачей корицу, перец и гвоздику нужно вынуть.

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