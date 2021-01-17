Зігріють і піднімуть настрій: п'ять напоїв, які подарують вам тепло взимку

У зимовий час, особливо, коли настають морози, хочеться приємних і теплих напоїв. Настає період, коли гарячий чай або звичайний глінтвейн стають нецікавими й хочеться чогось нового і незвичайного.
Експерти дали п'ять рецептів напоїв, які задовольнять будь-кого та зігріють душу і тіло навіть у сильні морози. Про це пише Ivetta.
Цей напій просто просить: "Випий мене!", коли температура на градусниках повзе нижче нуля. Його можна подавати на святковий стіл або зігрітися з коханою людиною під час романтичної вечері.
Склад:
25 мл ванільної горілки
45 л вершкового лікеру
45 мл гарбузового лікеру
лід
1 щіпка меленої кориці
1 щіпка меленого мускатного горіха
Алкогольні напої змішати в шейкері з льодом і струшувати, поки шейкер не спітніє. Перелити в келих для мартіні, прикрасити корицею, меленим мускатним горіхом і подавати.
Поєднання продуктів в цьому напої дає відчуття тепла і затишку, а будь-який, навіть звичайний день такий коктейль перетворить на свято.
Склад:
20 мл мигдалевого лікеру (можна Амарето)
15 г темного какао
220 мл гарячої кави
Каву зварити та налити в чашку, додати какао, а потім лікер. Прикрасити чашку можна збитими вершками та шоколадною стружкою.
Такий напій в холодну погоду просто незамінний. Поєднання цитрусових, бренді та меду роблять його не тільки смачним, але і корисним.
Склад:
45 мл яблучного бренді
45 мл апельсинового лікеру
20 мл соку лайма
1 ч. л. меду
2 щіпки апельсинової цедри
гаряча вода
В келих для мартіні налити лікери та сік лайма, додати мед. Долити все це гарячою водою і посипати цедрою. Перемішати довгою ложкою. Прикрасити можна яблуками та апельсинами.
Це старий рецепт для холодного часу року, і він чудово підходить для відновлення сил і тепла. Його можна подавати під час вечірки або випити під час вечері – це допоможе розслабитися та отримати задоволення.
1/3 склянки 2% молока
2/3 склянки ґоґоль-моґолю
1 ст. ложка бренді
45 мл еспресо
мускатний горіх – за бажанням
Налити молоко, збиті яйця і бренді в жароміцний посуд і нагріти до 70-80 градусів. Зварити еспресо і змішати з молоком і ґоґель-моґелем. Ложкою потрібно зняти піну і посипати мускатним горіхом.
Ще один класичний напій для холодної погоди. Його можна пити холодним або гарячим – він однаково корисний і приємний.
Склад:
2 л яблучного сидру
3 палички кориці
1 ч. ложка запашного перцю горошком
1 ч. ложка цілої гвоздики
1/3 склянки коричневого цукру
Сидр і палички кориці помістіть в чашу мультиварки (можна в каструлю з товстими стінками). Додайте перець і гвоздику, але загорніть їх у марлю (марлевий мішечок). Досипте коричневий цукор. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Зменште вогонь і потримайте ще 7-10 хвилин. Перед подачею корицю, перець і гвоздику потрібно вийняти.
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