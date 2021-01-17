Зігріють і піднімуть настрій: п'ять напоїв, які подарують вам тепло взимку

Коктейлі, які зігріють у люті морози (Фото: freepik.com)

У зимовий час, особливо, коли настають морози, хочеться приємних і теплих напоїв. Настає період, коли гарячий чай або звичайний глінтвейн стають нецікавими й хочеться чогось нового і незвичайного.

Експерти дали п'ять рецептів напоїв, які задовольнять будь-кого та зігріють душу і тіло навіть у сильні морози. Про це пише Ivetta.

Мартіні зі спеціями

Цей напій просто просить: "Випий мене!", коли температура на градусниках повзе нижче нуля. Його можна подавати на святковий стіл або зігрітися з коханою людиною під час романтичної вечері.

Склад:

25 мл ванільної горілки

45 л вершкового лікеру

45 мл гарбузового лікеру

лід

1 щіпка меленої кориці

1 щіпка меленого мускатного горіха

Алкогольні напої змішати в шейкері з льодом і струшувати, поки шейкер не спітніє. Перелити в келих для мартіні, прикрасити корицею, меленим мускатним горіхом і подавати.

Мигдально-шоколадна кава

Поєднання продуктів в цьому напої дає відчуття тепла і затишку, а будь-який, навіть звичайний день такий коктейль перетворить на свято.

Склад:

20 мл мигдалевого лікеру (можна Амарето)

15 г темного какао

220 мл гарячої кави

Каву зварити та налити в чашку, додати какао, а потім лікер. Прикрасити чашку можна збитими вершками та шоколадною стружкою.

Гарячий фруктовий пунш

Такий напій в холодну погоду просто незамінний. Поєднання цитрусових, бренді та меду роблять його не тільки смачним, але і корисним.

Склад:

45 мл яблучного бренді

45 мл апельсинового лікеру

20 мл соку лайма

1 ч. л. меду

2 щіпки апельсинової цедри

гаряча вода

В келих для мартіні налити лікери та сік лайма, додати мед. Долити все це гарячою водою і посипати цедрою. Перемішати довгою ложкою. Прикрасити можна яблуками та апельсинами.

Ґоґоль-моґоль

Це старий рецепт для холодного часу року, і він чудово підходить для відновлення сил і тепла. Його можна подавати під час вечірки або випити під час вечері – це допоможе розслабитися та отримати задоволення.

1/3 склянки 2% молока

2/3 склянки ґоґоль-моґолю

1 ст. ложка бренді

45 мл еспресо

мускатний горіх – за бажанням

Налити молоко, збиті яйця і бренді в жароміцний посуд і нагріти до 70-80 градусів. Зварити еспресо і змішати з молоком і ґоґель-моґелем. Ложкою потрібно зняти піну і посипати мускатним горіхом.

Яблучний сидр з прянощами

Ще один класичний напій для холодної погоди. Його можна пити холодним або гарячим – він однаково корисний і приємний.

Склад:

2 л яблучного сидру

3 палички кориці

1 ч. ложка запашного перцю горошком

1 ч. ложка цілої гвоздики

1/3 склянки коричневого цукру

Сидр і палички кориці помістіть в чашу мультиварки (можна в каструлю з товстими стінками). Додайте перець і гвоздику, але загорніть їх у марлю (марлевий мішечок). Досипте коричневий цукор. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Зменште вогонь і потримайте ще 7-10 хвилин. Перед подачею корицю, перець і гвоздику потрібно вийняти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Клопотенко представив найпопулярніший рецепт серед українців у 2020 році.

А також розповідали про те, як приготувати шикарний омлет, як у дитячому садку.