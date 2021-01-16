Клопотенко представил самый популярный рецепт 2020 года среди украинцев

Рецепт сырников от Евгения Клопотенко (фото: pixabay.com)

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, что самым популярным его рецептом среди украинцев за 2020 год стал рецепт приготовления сырников.

Об этом повар написал в своем Telegram-канале.

"Если серьезно, то я не удивлен, что именно сырники являются топовым рецептом. Они того заслуживают", - отметил Евгений.

Ингредиенты для классических сырников на сковородке

• 400 граммов творога

• 1 яйцо

• 3 ст. л. муки (и дополнительно для панировки)

• 3 ст. л. сахара

• 3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки

• 1 щепотка соли

• 10 граммов ванильного сахара

Пошаговый рецепт приготовления

Творог (400 г) переложите в небольшую стеклянную или пластиковую миску. Добавьте щепотку соли, одно яйцо, 3 ст. л. сахара, и 10 г ванильного сахара. Творог для сырников можно использовать как базарный, так и магазинный. Главное, чтобы он был не кислым и сильно влажным. Если используете магазинный творог, то берите творог в мягких полиэтиленовых пакетах.

После того, как вы положите все ингредиенты в миску, перемешайте их до получения однородной массы. Для этого лучше всего использовать обычную вилку, ложку или толкушку для картофеля.

К полученной творожной смеси добавьте 3 ст. л. пшеничной муки. Если творог оказался достаточно мокрым, то добавьте на одну столовую ложку муки больше. Но главное не переборщить, чтобы сырники получились нежными.

Смочите руки небольшим количеством подсолнечного масла и скатайте из творожной массы небольшие шарики диаметром 3-4 см. Приплюсните шарики руками, чтобы получились красивые небольшие сырники.

Теперь запанируйте сырники в муке, чтобы они не потеряли форму и зажарились до аппетитной корочки.

Сырники от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Разогрейте антипригарную сковородку с 3-4 ст. л. подсолнечного масла на среднем огне. Сковородка для сырников должна хорошо разогреться. Не уменьшайте огонь при жарке, так у вас получится идеальная прожарка. Следите, чтобы сырники не пригорели. Для того, чтобы получить красивейшую золотистую корочку я обжаривал сырники по 2-3 минуты с каждой стороны. Но у вас может уйти немного больше или меньше времени.

Чтобы удалить лишнее масло с готовых сырников, переложите их сначала на бумажное полотенце. Затем переложите сырники в тарелки для подачи, посыпьте немного сахарной пудрой, добавьте варенье или сметану.

Клопотенко представил рецепт сырников

Как мы писали ранее, известный кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить дома вкусный хлеб.