Шикарный омлет, как в детском саду: раскрыт пошаговый рецепт популярного блюда

Кулинары раскрыли секрет пышного омлета в духовке (Фото: pixabay.com)

Омлеты являются очень популярным видом завтрака у многих украинцев. Их готовят с овощами, с мясными добавками и каждая хозяйка стремится сделать его сытным и пышным. Многие помнят омлеты, которыми нас кормили в детском саду. Это были влажные, пышные блюда, которые можно было разрезать ножом на кусочки.

Кулинары раскрыли секрет давно забытого блюда и рассказали, как в детском саду готовили такие необычные омлеты. Об этом пишет Ukr.Media.

Отличительная черта такого омлета в том, что в него добавляют много молока и готовят в духовке, а не в сковороде. Необходимо использовать небольшую по площади форму, чтобы омлет получился высокий. Еще один секрет воздушного и вкусного омлета – все продукты должны быть в равном количестве.

Ингредиенты:

Яйца -10 штук

Молоко – 500 мл

Соль, перец - по вкусу

Масло сливочное – для смазывания формы

Способ приготовления:

Яйца нет нужды долго взбивать, просто смешать с молоком, посолить и взбить венчиком до однородной массы.

Берем форму для выпечки, смазываем ее кусочком сливочного масла или растительным маслом, выливаем массу и ставим в разогретую духовку до 180-200 градусов.

Запекаем до готовности – омлет должен хорошо подняться, стать румяным.

Вынимаем из духовки, даем немного остыть, режем на порционные кусочки и подаем к столу.

Омлет можно подавать со сметаной, другими соусами. Вкусным выходит соединение с жареными грибами, салатами, зеленью.

Пышный омлет, как в детском саду

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