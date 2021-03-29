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Сны в ночь на 29 марта - вещие: что категорически запрещено делать, все традиции на сегодня

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 06:30
Сны в ночь на 29 марта - вещие: что категорически запрещено делать, все традиции на сегодня Праздник 29 марта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Lite

29 марта в православном мире празднуют Саввин день. Христане почитают мученика Савина, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане. Сегодня также чтят память мученика Иулиана Аназарвского и преподобного Христодули Чудотворца.

В народе особого праздника в эту дату не отмечалось, однако существовали определенные приметы и традиции дня.

Сегодня именины празднуют Александр, Трофим, Юлиан.

Что принято делать 29 марта

Наши предки призывали 29 марта прощать все обиды. В этот день необходимо смирить гордыню и разрешить старые разногласия.

Также в этот день принято было запоминать сны. Считалось, что они предрекают ближайшее будущее. По ним также могли судить о будущем урожае.

Особое отношение было не только к подсознанию, но и к знакам дня. Считалось, что многие встречи, новые знакомства 29 марта являются судьбоносными. Поэтому в этот день считалось хорошим тоном пойти знакомиться и искать суженую.

Запреты на сегодня

В этот день категорически нельзя было ругаться с близкими. Считалось, что это чревато не только длительным конфликтом, но и бедой, которая может прийти в дом спорщиков.

Также нельзя в этот день давать деньги в долг, иначе рискуете весь следующий год провести в нищете.

Приметы

  • Сны, увиденные в эту ночь, будут вещими. Мало того, они помогут разобраться в давно мучивших вас вопросах.
  • Если день выдавался теплым, то можно было ожидать такую же теплую погоду на ближайшие несколько дней.
  • Перелетные птицы кружат - к потеплению.
  • Ручьи быстро бегут - тепло установилось надолго.
  • В открытых водоемах вода медленно течет - к тяжелому году.
  • Солнечные лучи сквозь облака пробиваются - к дождливой погоде в ближайшие дни.

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