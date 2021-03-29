Сни в ніч на 29 березня - віщі: що категорично заборонено робити, всі традиції на сьогодні

29 березня у православному світі святкують Саввін день. Християни вшановують мученика Саввіна, постраждалого за віру при імператорі Діоклетіані. Сьогодні також вшановують пам'ять мученика Іуліана Аназарвського і преподобного Христодули Чудотворця.

В народі особливого свята в цю дату не зазначалося, проте існували певні прикмети і традиції дня.

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Трохим, Федір.

Що заведено робити 29 березня

Наші предки закликали 29 березня прощати образи. У цей день необхідно упокорити гординю і вирішити старі розбіжності.

Також у цей день прийнято було запам'ятовувати сни. Вважалося, що вони пророкують найближче майбутнє. За ним також могли судити про майбутній урожай.

Особливе ставлення було не тільки до підсвідомості, але і до знаків дня. Вважалося, що багато зустрічей, нові знайомства 29 березня стануть доленосними. Тому в цей день вважалося хорошим тоном піти знайомитися і шукати наречену.

Заборони на сьогодні

В цей день категорично не можна було сваритися з близькими. Вважалося, що це загрожує не тільки тривалим конфліктом, але і бідою, яка може прийти в будинок сперечальників.

Також не можна в цей день давати гроші в борг, інакше ризикуєте весь наступний рік провести в убогості.

Прикмети