Сначала я была против: мама Никиты Добрынина рассказала о знакомстве с Квитковой

Никита Добрынин (Фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Мама популярного ведущего Никиты Добрынина, который на проекте "Холостяк" встретил свою жену Дарью Квиткову, откровенно рассказала о своих первых впечатлениях от выбора сына.

Она призналась, что ей сначала не понравилась идея искать свою судьбу на телешоу, и она была настроена скептически. Елена Полищук сообщила об этом в эксклюзивной рубрике "Звездные мамы" программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Телешоу "Холостяк" с участием Никиты Добрынина состоялось два года назад и ведущий был уверен, что мама поддержит его идею. Однако Елена Николаевна, когда услышала, что сын собирается стать главным героем реалити-шоу, начала его отговаривать.

Никита Добрынин (Фото: Пресс-служба)

"Если честно, я была против. Не верила, что на проекте можно найти свою любовь. Однако с Дашенькой у нас была любовь с первого взгляда! Когда я ее увидела, поняла – все, моя! Наша! Она мне очень понравилась, хорошая девочка!" – рассказала Елена Полищук.

После такой реакции мамы у Никиты не осталось никаких сомнений и через год влюбленные сыграли свадьбу. Сейчас они занимаются постройкой собственного дома, а мама Елена Николаевна очень рада за сына. Она дала советы о том, как из мальчика воспитать настоящего мужчину.

"Главное – любить ребенка, верить в него и не мешать. Не мешать ему раскрыться, не мешать самостоятельно сделать правильный выбор. Я всегда знала и верила, что у него все получится. Сначала получалось не все, но я постоянно повторяла ему: "Все получится и "твое" всегда будет твоим. Так и получилось", - поделилась Елена Полищук.

Никита Добрынин и Даша Квиткова (Фото: Пресс-служба)

Напомним, ранее мы писали о том, что Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут первенца.

А также рассказывали о том, что Даша Квиткова поделилась подробностями о том, как узнала о беременности.