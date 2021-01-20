"Холостяк 9" Никита Добрынин и Дарья Квиткова ждут ребенка: маленькое чудо

Никита Добрынин и Дарья Квиткова станут родителями (фото: instagram.com.kvittkova)

Холостяк 9 Никита Добрынин и его жена - победительница проекта Даша Квиткова, которые недавно попали в ДТП, поделились радостной новостью с подписчиками.

Счастливая пара раскрыли тайну всем своим фанатам - скоро они станут родителями. Они ожидают первенца. Трогательным фото и сообщением о беременности Никита поделился на своей Facebook-странице.

"Наша огромная радость и маленькое чудо", - подписал он фото.

На снимке Никита с нежностью целует едва округлившийся животик своей жены Дарьи.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова станут родителями (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

Отметим, что Даша в своей публикации раскрыла срок беременности — уже четыре с половиной месяца она носит под сердцем ребенка.

"Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь", - написала она в Instagram.

Кстати, в комментариях поклонники просто засыпали парочку поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Ура! Поздравляю! Потрясающая новость!

Наконец-то! Я больше не мог молчать.

Потрясающая новость!!!! Кайфуйте!!! Легкого ожидания.

Невероятно красиво и также радостно.

Класс! Никита, поздравляю!!

Мої щирі вітання !

Це чудова новина !

Напомним, что 20 мая 20202 года в присутствии только ближайших родственников и друзей звезды Холостяка 9 расписались.

А 12 августа состоялась пышная свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой.