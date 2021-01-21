Даша Квиткова рассказала, как узнала о беременности: плакали оба

Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)

Участник телевизионного шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и победительница проекта, Даша Квиткова, которая стала его женой, на днях признались, что у них будет ребенок.

Сегодня девушка рассказала, как узнала о том, что находится в интересном положении. По ее словам, ей приснился сон. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Во сне я делаю два теста, которые показывают, что я беременна, после я тут же беру телефон и пишу своей подружке Лине. (С которой я все время обсуждаю все беременные темы (она уже мама) и кидала ей свои 20 негативных тестов). Так вот, я пишу ей, скидываю тесты, и мы обе в шоке, она говорит: "ну все, железобетонно", - рассказала Даша.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Она призналась, что на самом деле к вопросу беременности вместе с мужем подошла очень серьезно. Она посещала врачей и закрывала вопросы, которые ее беспокоили. Ведь во время беременности могут обостриться болезни, на которые девушки часто закрывают глаза.

"Скажу сразу, что даже у самого здорового человека, к сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза. Поэтому если у вас опускаются руки и вы теряете надежду, отбросьте все это. Все будет и придет во время", - заявила Квиткова.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Победительница "Холостяка" также рассказала, что изначально с мужем относилась к беременности немного "фанатично". Они так сильно хотели ребенка, что покупали в аптеке сразу по 10 тестов.

Но ничего не происходило, и потом она решила отпустить эту ситуацию. Тогда пара поехала во Львов вместе со своими друзьями. Девушка уже была беременна, но еще не зала об этом, пока ей не приснился сон.

Утром она не обратила внимание на свой сон и занималась своими делами. После этого они с друзьями поехали в Черновцы, где девушке было плохо. Она думала, что у нее отравление.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Когда они вернулись в Киев, то она также не очень хорошо себя чувствовала. А потом вспомнила, что у нее осталось два теста. Один она сделала вечером, а второй утром, и оба они были позитивными.

Потом она сдала еще анализы, и они тоже показали, что она уже месяц как в положении. Она сообщила радостную новость своему мужу, и они оба плакали.

Напомним, Ксению Мишину и Александра Эллерта обвинили в том, что они полностью повторили фотосессию "холостяка" Никиты Добрынина и его избранницы Даши Квитковой.

Мы также писали о том, что Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в серьезное ДТП под Киевом.