Спочатку я була проти: мама Микити Добриніна розповіла про знайомство з Квітковою

Микита Добринін (Фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Мама популярного ведучого Микити Добриніна, який на проєкті "Холостяк" зустрів свою дружину Дарію Квіткову, відверто розповіла про свої перші враження від вибору сина.

Вона зізналася, що їй спочатку не сподобалася ідея шукати свою долю на телешоу, і вона була налаштована скептично. Олена Поліщук повідомила про це в ексклюзивній рубриці "Зіркові мами" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Телешоу "Холостяк" за участю Микити Добриніна відбулося два роки тому і ведучий був упевнений, що мама підтримає його ідею. Однак Олена Миколаївна, коли почула, що син збирається стати головним героєм реаліті-шоу, почала його відмовляти.

Микита Добринін (Фото: Пресслужба)

"Якщо чесно, я була проти. Не вірила, що на проєкті можна знайти свою любов. Однак з Дашею у нас була любов з першого погляду! Коли я її побачила, зрозуміла – все, моя! Наша! Вона мені дуже сподобалася, гарна дівчинка!" – розповіла Олена Поліщук.

Після такої реакції мами у Микити не залишилося жодних сумнівів і через рік закохані зіграли весілля. Зараз вони займаються будівництвом власного будинку, а мама Олена Миколаївна дуже рада за сина. Вона дала поради про те, як із хлопчика виховати справжнього чоловіка.

"Головне – любити дитину, вірити в неї та не заважати. Не заважати їй розкритися, не заважати самостійно зробити правильний вибір. Я завжди знала і вірила, що у нього все вийде. Спочатку виходило не все, але я постійно повторювала йому: "Все вийде і "твоє" завжди буде твоїм. Так і вийшло", - поділилася Олена Поліщук.

Микита Добринін і Даша Квіткова (Фото: Пресслужба)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Микита Добринін і Даша Квіткова чекають первістка.

А також розповідали про те, що Даша Квіткова поділилася подробицями про те, як дізналася про вагітність.