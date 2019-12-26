Без служб и застолий: Меган Маркл серьезно намерена привить сыну американские традиции

Меган Маркл и принц Гарри решили нарушить традиции британской королевской семьи. Хотя, чете герцогов Сассекских к этому не привыкать! 25 декабря на католическое Рождество прошла традиционная церковная служба в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем в Кингс-Линне. На службу пришли только герцоги Кембриджские (Кейт Миддлтон и принц Уильям) со старшими детьми - 6-летним принцем Джорджем и 4-летней принцессой Шарлоттой. При этом Меган и Гарри службу пропустили! Что уже успело вызвать недовольство со стороны поклонников королевской семьи.

Как выяснилось, Меган Маркл и принц Гарри встретили Рождество вдалеке от королевской семьи. Герцоги Сассекские улетели в Канаду!

Примечательно, что с этой страной в Меган связаны исключительно теплые эмоции. Ведь именно в Канаде она играла роль в съемках сериала “Форс-мажоры”, который принес ей популярность и стал знаковым в ее актерской карьере.

Более того, эксперты по этикету и биографы королевской семьи Великобритании уже усмотрели в этом шаге со стороны Маркл определенный “символизм”. Они считают, что супруга принца Гарри таким образом пытается воспитывать сына Арчи (родился в мае 2019) в укладе ее родной семьи, к которому она привыкла с детства. Эксперт по этикету Мика Майер уверена, что герцогиня Сассекская неспросто отправилась на первое Рождество с сыном за границу, да еще и в Канаду.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Эксперт уверена, что Меган хочет научить своего сына традициям, близким американцам. Интересно, что если в западной Европе в семьях принято встречать Рождество в костеле и посещать службу, то в США дети ночью зачастую ложатся спать.

Еще одна милая традиция американцев - читать детям книгу “Ночь перед Рождеством”. После чего малыши просто ложатся спать. Редкие европейцы слышали об этом произведении.

“Меган важно привить сыну свои привычки. Вместе с ними находится и мама герцогини, она много времени проводит с внуком и играет с ним так, как играла когда-то с маленькой дочерью”, — цитирует Мику InvestRecords.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милым семейным снимком к Рождеству.