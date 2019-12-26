Без служб і застіль: Меган Маркл має серйозний намір прищепити синові американські традиції

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили порушити традиції британської королівської сім'ї. Хоча, подружжю герцогів Сассекских до цього не звикати! 25 грудня на католицьке Різдво пройшла традиційна церковна служба в церкві Святої Марії Магдалини в маєтку Сандрингем у Кінгс-Лінне. На службу прийшли тільки герцоги Кембриджські (Кейт Міддлтон і принц Вільям) зі старшими дітьми - 6-річним принцом Джорджем та 4-річною принцесою Шарлоттою. При цьому Меган і Гаррі службу пропустили! Що вже встигло викликати невдоволення з боку шанувальників королівської сім'ї.

Як з'ясувалося, Меган Маркл і принц Гаррі зустріли Різдво далеко від королівської сім'ї. Герцоги Сассекські відлетіли в Канаду!

Примітно, що з цією країною Меган пов'язані виключно теплі емоції. Адже саме в Канаді вона грала роль в зйомках серіалу "Форс-мажори", який приніс їй популярність і став знаковим в її акторській кар'єрі.

Більш того, експерти з етикету і біографи королівської сім'ї Великобританії вже угледіли в цьому кроці з боку Маркл певний "символізм". Вони вважають, що дружина принца Гаррі таким чином намагається виховувати сина Арчі (народився в травні 2019) в укладі її рідної сім'ї, до якого вона звикла з дитинства. Експерт з етикету Міка Майєр впевнена, що герцогиня Сассекська неспросто вирушила на перше Різдво з сином за кордон, та ще й в Канаду.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Експерт впевнена, що Меган хоче навчити свого сина традицій, близьким американцям. Цікаво, що якщо в західній Європі в сім'ях прийнято зустрічати Різдво у костелі відвідувати службу, то в США діти вночі часто лягають спати.

Ще одна мила традиція американців - читати дітям книгу "Ніч перед Різдвом". Після чого малюки просто лягають спати. Рідкісні європейці чули про цей твір.

“Меган важливо прищепити синові свої звички. Разом з ними знаходиться і мама герцогині, вона багато часу проводить з онуком і грає з ним так, як грала колись з маленькою дочкою", — цитує Міку InvestRecords.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися милим сімейним знімком до Різдва.