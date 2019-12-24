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Идеальная семья: Меган Маркл и принц Гарри с повзрослевшим сыном умилили рождественской открыткой

Lite » Стиль жизни 24.12.2019 - 10:38
Идеальная семья: Меган Маркл и принц Гарри с повзрослевшим сыном умилили рождественской открыткой
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Открытка от Меган Маркл и принца Гарри оформлена только в электронном варианте ради сохранения бумаги

Меган Маркл и принц Гарри решили не отходить от душевной королевской традиции. Каждый год все члены королевской семьи Великобритании готовят к Рождеству и Новому году милые семейные открытки. И если еще в прошлом году главными “нюсмейкерами” в этом плане были Кейт Миддлтон и принц Уильям со своими тремя детьми, то в этом году внимание приковано к семье Меган Маркл и принца Гарри. Напомним, что герцогиня Сассекская родила первенца в мае 2019 года. Малышу дали имя Арчи, полное имя - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, который стал седьмым в очереди на престол.

Так, на днях Меган и Гарри показали открытку, подготовленную к Рождеству 2019. Черно-белая гифка, несмотря на сдержанную палитру, получилась очень милой и трогательной. Улыбающиеся королевские супруги сидят вдвоем на полу возле рождественской елки. На переднем плане прямо перед объективом видим их семимесячного сыночка Арчи. Малыш с интересом рассматриваем объектив.

Наша семья желает вашим семьям веселого Рождества и счастливого Нового года", - говорится в подписи к открытке от герцогов Сассекских.

Видео: twitter.com/queenscomtrust

Кстати, Мегам н Гарри действительно отличились в этом году от других членов большой королевской семьи. Герцоги Сассекские подготовили открытку, которая существует только в формате GIF - только электронном виде (с поблескивающими лампочками).

Идеальная семья: Меган Маркл и принц Гарри с повзрослевшим сыном умилили рождественской открыткой

Скриншот: twitter.com/queenscomtrust

Как сообщает издание The Mirror, это связано с тем, что Гарри и Меган заботятся об окружающей среде и не хотят переводить бумагу.

Кстати, в прошлом году Кейт Миддлтон и принц Уильям показали поклонникам также красочные новогодние фото-открытки. Рождественский образ герцогини Кэтрин актуален и в этом году. Обратите внимание, что крупная клетка - тренд зимы 2019.

Идеальная семья: Меган Маркл и принц Гарри с повзрослевшим сыном умилили рождественской открыткой

Идеальная семья: Меган Маркл и принц Гарри с повзрослевшим сыном умилили рождественской открыткой

Кейт Миддлтн и принц Гарри на рождественских фото 2018 года (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также обязательно обратите внимание на топ-5 зимних образов Кейт Миддлтон на все случаи жизни.

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