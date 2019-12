Идеальная семья: Меган Маркл и принц Гарри с повзрослевшим сыном умилили рождественской открыткой

Открытка от Меган Маркл и принца Гарри оформлена только в электронном варианте ради сохранения бумаги

Меган Маркл и принц Гарри решили не отходить от душевной королевской традиции. Каждый год все члены королевской семьи Великобритании готовят к Рождеству и Новому году милые семейные открытки. И если еще в прошлом году главными “нюсмейкерами” в этом плане были Кейт Миддлтон и принц Уильям со своими тремя детьми, то в этом году внимание приковано к семье Меган Маркл и принца Гарри. Напомним, что герцогиня Сассекская родила первенца в мае 2019 года. Малышу дали имя Арчи, полное имя - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, который стал седьмым в очереди на престол.

Так, на днях Меган и Гарри показали открытку, подготовленную к Рождеству 2019. Черно-белая гифка, несмотря на сдержанную палитру, получилась очень милой и трогательной. Улыбающиеся королевские супруги сидят вдвоем на полу возле рождественской елки. На переднем плане прямо перед объективом видим их семимесячного сыночка Арчи. Малыш с интересом рассматриваем объектив.

“Наша семья желает вашим семьям веселого Рождества и счастливого Нового года", - говорится в подписи к открытке от герцогов Сассекских.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl