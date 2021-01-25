Сложно даже микрофон поднести к устам: Олег Винник рассказал об испытаниях на шоу "МАСКА"

Лицо первого звездного участника грандиозного шоу "МАСКА", который прятался под впечатляющим костюмом киберпанка Буйвола, раскрыто – в этом образе замаскировался популярный певец Олег Винник. Кроме того, артист стал пятым звездным детективом масштабного проекта канала "Украина", поэтому вместе с Олей Поляковой, NK Настей Каменских, Андреем Данилко и DZIDZIO будет разгадывать, какие знаменитости скрываются под невероятными масками.

За кулисами артист поделился впечатлениями от участия в шоу и рассказал, на что вдохновил его этот эксперимент.

Олег, именно вы стали пятым детективом шоу "МАСКА" на канале "Украина". И единственным, который также успел побывать в роли участника. Насколько тяжело было выступать под маской Буйвола?

Это было круто, но довольно сложно! Жара нереальная. Находясь в костюме Буйвола, я думал о том, что кондиционер – все же хорошая штука (Смеется).

А вас предупреждали про такие сложности? И вообще, пришлось ли вас уговаривать принять участие?

Я специально это сделал, чтобы почувствовать все на себе. Когда смотрел шоу "МАСКА" в других странах, постоянно думал: "Как артистам это удается? Что за мир там внутри?" А там действительно другой мир! В костюме настолько жарко, что за считанные секунды ты становишься полностью мокрым, но не можешь даже рукой пошевелить – не имеешь права. Я 4 раза надевал маску и сменил 4 футболки. А петь вообще невероятно сложно, но круто! Я специально пошел на это, ведь мне важно знать суть – зерно нашего шоу.

Олег Винник стал участником шоу "МАСКА" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Возможно, это был хитрый план, чтобы узнать, кто же скрывается под другими масками? Вы видели других звезд за кулисами?

Нет, мне это не нужно! Когда ты все знаешь, становится неинтересно.

И не контактировали ни с кем из участников?

Там никто никого не видит и не слышит. За кулисами все скрыто. Ты сидишь один в малюсенькой гримерке, будто в бочке, порой даже становится страшно. Думаешь, главное – чтобы не выбросили в открытый океан (Смеется). Если серьезно, в этих костюмах нереально общаться, увидеть или услышать кого-то тоже невозможно. Сложно даже микрофон поднести к устам.

Настолько тяжелый костюм?

Я думаю, что только голова моего Буйвола весит около 10 кг. Перед съемками меня предупредили: "Олег, вы пока не нагружайтесь, отдохните, ведь в костюме будет непросто, там тяжелая голова". Когда пересматривал шоу в других странах, уже об этом слышал, но думал, что это преувеличение, и следует все делить на три. Однако когда меня одели, понял, что это гораздо труднее, чем я мог представить. В костюме ничего не можешь сделать самостоятельно – тебя выводят на сцену, проводят за кулисы. Более того – что бы ты не говорил, никто не услышит, пока не включат микрофон. И несмотря на эти нюансы, было очень интересно и вдохновляющее. Мне даже пришла песня! Сразу после съемок, хоть было уже за полночь, поехал в студию ее записывать, ведь когда приходит вдохновение, спать не хочется.

Олег Винник в костюме Буйвола на шоу "МАСКА" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Когда вы пели трек Кристины Соловий "Тримай", вас вообще невозможно было узнать. Как выбирали композицию для своего выступления?

Больше недели мне понадобилось чтобы найти песню, которую бы я смог спеть так, чтобы меня никто не узнал. Поверьте, это очень непросто! Долго сидел в YouTube и думал, какой из всех хитов могу воплотить. А потом случайно включил песню группы Rammstein – я их очень люблю... и в моей голове неожиданно соединились две композиции.

Это достаточно таинственное шоу и вы, наверное, подписывали контракт. А пытались ли подойти к вам за кулисами?

Я очень эмоциональный человек и везде люблю общаться. В этом сложность, ведь важно, чтобы о твоей причастности к проекту никто не узнал. Если громко засмеешься и кто-то узнает твой тембр – все, шоу не удалось. Над ним работает большое количество людей, в него вкладывают много средств. Это огромная ответственность! За кулисами нас одевали в большой худи с капюшоном, специальную маску, которая закрывает лицо полностью, и не позволяли отзываться. Находишься в статусе инкогнито, и в этом тоже есть своя романтика!

А как вам удалось сохранить эту тайну от родных?

Я просто заперся и работал в студии, никого не впускал. Обычно, мои близкие любят ко мне заходить, ведь им не терпится узнать, что я делаю. Но пришлось сделать исключение. Признаюсь, держать в тайне от родных было сложно, потому что, конечно, хотелось поделиться эмоциями.

В следующем эфире "МАСКИ" вы уже будете сидеть в кресле детектива. Какими методами будете пользоваться - будете прислушиваться к голосу или полагаться на интуицию?

Я в ожидании и пока даже представить не могу, как буду смотреть на сцену и на участников. И в каждом, наверное, буду видеть себя (Смеется).

Олег Винник стал пятым звездным детективом шоу "МАСКА" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Думаете, этот опыт действительно поможет вам отгадывать звезд под масками?

Однажды мне рассказали историю о докторе, который изобрел лекарство. И у него спросили, принимал ли он его сам. Ведь это очень важно. Ты сам должен попробовать то, с чем имеешь дело. И теперь я уверен, что почувствую в каждом участнике что-то особенное, кто бы там ни был – то ли Дракон, то ли Лисичка, которая мне, кстати, очень понравилась. Нужно самому это пережить, чтобы понять мотивацию других. Поэтому приглашаю всех зрителей к просмотру шоу "МАСКА". Будем вместе отгадывать, какие известные люди замаскировались в этих безумных образах.

Личность Буйвола на шоу "Маска" раскрыта (видео: YouTube/The Masked Singer Ukraine)

Ранее Олег Винник поделился в своем личном блоге об испытаниях, через которые ему пришлось пройти во время шоу "МАСКА".

Напомним, что субботний эфир от 23 января шоу "МАСКА" было перенесено на неделю. Однако личность Буйвола организаторы таки открыли после выпуска новостей на канале "Украина".