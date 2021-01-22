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Новый выпуск грандиозного шоу "Маска" отменили: что произошло

Пятница 22 января 2021 21:37
Новый выпуск грандиозного шоу "Маска" отменили: что произошло
Шоу "Маска" перенесли (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Светлана Мащенко

Второй выпуск шоу "Маска", который должен состояться в субботу, 23 января 2021 года, перенесли на следующую неделю. Это связано с трауром, который объявили в этот день из-за страшного пожара в Харькове, унесшего жизни 15 человек.

Новый эпизод шоу-перевоплощения зрителям покажут через неделю - в субботу, 30 января.

Во втором эпизоде зрители познакомятся с новой восьмеркой участников. Одним из них станет великан-Буряк - высотой три с половиной метра.

Буряк исполнит со сцены украинскую песню "Смерека", а вокруг его личности развернется жаркая дискуссия между звездными детективами - Андреем Данилко, Олей Поляковой, Настей Каменских и DZIDZIO. Какая звезда могла замаскироваться в таком образе - загадка.

Новый выпуск грандиозного шоу &quot;Маска&quot; отменили: что произошло

Буряк на шоу "Маска"

Кроме того, зрители увидят впечатляющие выступления эффектной Бабки, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва.

А вот ведущий Владимир Остапчук на шоу появится в образе кумира миллионов.

Новый эпизод покажут на канале "Украина" в субботу, 30 января в 21:00.

Ранее мы писали, чем будет удивлять украинцев шоу "Маска" во втором выпуске.

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